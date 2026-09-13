Gol de generic pentru Messi, dar șansă ratată pentru un nou record al argentinianului

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Lionel Messi a marcat un gol în repriza a doua, dar Nashville SC a egalat în prelungiri, obținând un rezultat de 2-2 în deplasarea de la Inter Miami și menținându-și avantajul de nouă puncte în fruntea Conferinței de Est.

Messi a ratat șansa golului 100 pentru Inter Miami

Messi părea să fi adus victoria echipei din Miami, atunci când a făcut un schimb de pase cu Rodrigo De Paul, înainte de a trimite mingea în colțul porții cu o lovitură precisă cu stângul de la 20 de metri. Era minutul 62 și Inter Miami întorsese scorul, după ce Nashville intrase în avantaj încă din minutul 4.

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De alte două ori, și de a înscrie ceea ce ar fi fost al 100-lea său gol pentru clubul din MLS în toate competițiile. Argentinianul a fost împiedicat mai întâi de o paradă a lui Brian Schwake, care a deviat mingea în bară, și apoi de o respingere cu capul în ultimul moment a fundașului echipei Nashville, Jeisson Palacios.

Kily Gonzales tot n-a debutat pe bancă

Miami a primit apoi o lovitură neașteptată, în primul minut al prelungirilor, când Sam Surridge a egalat pentru Nashville. Același Surridge care deschisese scorul și care este unul dintre golgheterii MLS, cu 15 goluri în acest sezon.

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Rezultatul o lasă pe Inter Miami la nouă puncte în spatele lui Nashville în lupta pentru prima poziție la finalul sezonului regulat, cu nouă etape rămase. Miami, care încă așteaptă ca Cristian „Kily” González să preia oficial funcția de antrenor, a câștigat doar o singură dată în ultimele nouă meciuri disputate în toate competițiile.

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Nashville e coșmarul lui Inter Miami

Nashville, care e liderul Conferinței de Est, este acum neînvinsă în patru meciuri împotriva echipei din Miami în acest sezon. Pe lângă victoria cu 4-1 din MLS, de pe 15 august, Nashville a eliminat-o pe Miami și din Cupa Campionilor CONCACAF la începutul acestui sezon.

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După ce a fost eliminată și din Leagues Cup în această vară, când va înfrunta miercuri echipa Cruz Azul, într-o confruntare între campioanele en titre ale MLS și Liga MX pentru Cupa Campeones.

Tot în MLS, Louis Munteanu a jucat 89 de minute în partida DC United – Atlanta 0-0. Atacantul naționalei n-a reușit mare lucru și, de la reluarea MLS, după Cupa Mondială, a dat un gol și două pase de gol.

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O evoluție foarte bună a avut însă Andrei Chirilă, fundașul central al celor de la Cincinnati, care adat o pasă de col în thrillerul echipei sale, 3-3 cu Charlotte. Fratele lui, Ștefan Chirilă, a fost doar rezervă în acest joc.

Alex Mățan a prins 32 de minute în partida St. Louis – Minesotta 4-2, contribuind la victoria echipei sale.