Gol de kinogramă reușit de Vinicius! Real Madrid zburdă în La Liga, după două decizii inedite luate de Xabi Alonso

Cu Vinicius căpitan și un sistem defensiv cu trei fundași centrali, Realul a învins clar în deplasarea de la Levante și se pregătește de derbyul cu Atletico
Catalin Oprea
24.09.2025 | 07:45
Vinicius a dat un gol de kinograma pentru Real Madrid FOTO X

Real Madrid are șase victorii din șase meciuri și nu a făcut niciun pas greșit în campionat. Cea mai titrată formație din Europa a învins cu 4-1 pe terenul celor de la Levante, unde antrenorul Xabi Alonso a venit cu două inovații.

Vinicius a ajuns căpitan la Real

Primul a fost folosirea unui sistem defensiv cu trei fundași centrali. A jucat cu Asencio, Huijsen și Alaba, într-o așezare pe care antrenorul spaniol a foosit-o adesea la Bayer Leverkusen, dar care e neobișnuită pentru Real.

Apoi, Alonso i-a dat banderola de căpitan lui Vinicius, care a făcut cel mai bun meci al lui în acest sezon. Un gest de încredere cu bătaie lungă: prelungirea contractului internaţionalului brazilian, care expiră în iunie 2027.

Cu Levante, Vini a bifat primul lui meci ca integralist. Până aseară, el a fost înlocuit de nouă ori şi a intrat în joc de două ori. Sâmbătă, împotriva lui Espanol (2-0), brazilianul nu a ezitat să-şi exprime nemulţumirea după ce i-a cedat locul lui Rodrygo, cu care concurează pe flancul stâng.

A revenit și Bellingham

Madrilenii au fost cei care au deschis scorul, în minutul 28, chiar prin Vinicius. Acesta a șutat cu exteriorul, reușind un gol de maestru. „Modric m-a învățat, sunt bun la exterioare. Cred că este unul dintre cele mai frumoase goluri pe care le-am dat vreodată, așa cu exteriorul”, a spus Vini după meci.

Mastantuono a dublat apoi avantajul, din pasa brazilianului, 10 minute mai târziu. Levante a redus din diferență imediat după pauză, în minutul 55, însă nu a fost suficient. Madrilenii au mai marcat de două ori prin Mbappe, în minutul 65, din penalty, respectiv minutul 67.

La Real a jucat din nou și Jude Bellingham, revenit după o pauză de trei luni. Englezul bifase două minute etapa trecută, dar acum a prins 20 de minute sub tricoul Realului. Cel mai probabil, el va reveni printre titulari etapa viitoare.

Trei meciuri infernale pentru madrileni

În clasamentul din La Liga, Real e pe primul loc, cu maximum de puncte, după șase etape. Locul doi e ocupat de FC Barcelona, cu cinci puncte mai puțin, dar și cu un meci în minus. Pe locul trei este Villareal, care a învins aseară la Sevilla, cu 2-1.

Sâmbătă, Real Madrid joacă în derbyul orașului cu Atletico Madrid. Apoi, albii au un nou meci dificil, urmând să se deplaseze la Villareal. Între cele două partide, echipa lui Xabi Alonso are o deplasare infernală în Kazahstan, pentru meciul din Liga Campionilor, cu Kairat Almaty.

