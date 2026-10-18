Sport

Gol de pe altă planetă în MLS! O execuție incredibilă candidează la Trofeul Puskas 2026. Echipa lui Louis Munteanu a fost demolată

Flaviu Popa
18.10.2026 | 10:20
Gol de pe alta planeta in MLS O executie incredibila candideaza la Trofeul Puskas 2026 Echipa lui Louis Munteanu a fost demolata
ULTIMA ORĂ
Orlando City a învins-o fără probleme pe DC United, echipa lui Louis Munteanu, cu 4-1. A ieșit în evidență argentinianul Martin Ojeda, care a înscris un gol candidat la Trofeul Puskas.
ADVERTISEMENT

Golul lui Ojeda din partida Orlando – DC United, scor final 4-1, a fost propus chiar de către oficialii Major League Soccer (MLS) drept candidat cert la cel mai frumos gol al anului. Ojeda a înscris în minutul 22 după o fază de toată frumusețea, după un assist de la vedeta Antonie Griezmann (autor la rândul său a două goluri). Execuția l-a luat prin surprindere pe portar, fiind o combinație între foarfecă și „lovitura scorpionului”.

Martin Ojeda a devenit candidat serios la Trofeul Puskas din acest an, după ce a reușit o „bijuterie” cu DC United

Fanii fotbalului american și nu numai au răspuns sugestiei din partea MLS și au stabilit clar că acest gol merită să fie luat în considerare pentru Trofeul Puskas din acest an. După acest meci, Orlando City a acumulat 41 de puncte în clasament, ocupând ultimul loc de play-off, la 26 de puncte distanță de liderul Nashville SC și 14 puncte distanță de Inter Miami-ul lui Leo Messi. DC United, echipa lui Louis Munteanu, are doar 33 de puncte și este pe 12 în clasament, cu 8 peste ultimul loc CF Montreal. În SUA nu se retrogradează.

ADVERTISEMENT

Cotat la 9 milioane de euro, mijlocașul ofensiv Martin Ojeda (27 de ani) a jucat în întreaga sa carieră în Argentina, înainte ca Orlando să plătească 5 milioane de euro pentru transferul său celor de la Godoy Cruz. În cariera sa a mai bifat echipe ca Racing Club, Huracan și Ferro. În MLS, argentinianul are 15 goluri și 3 pase de gol înscrise în 24 de meciuri. Coechipierul său Antoine Griezmann are 12 goluri, în timp ce lider detașat în clasamentul golgheterilor din MLS rămâne Leo Messi cu 25 de goluri. Louis Munteanu are doar 6 goluri înscrise, însă fotbalistul român nu joacă în ultima perioadă, fiind accidentat.

Trofeul Puskas se acordă în fiecare an celui mai frumos gol marcat, indiferent de campionat sau țară

Trofeul Puskas (FIFA Puskas Award) este premiul acordat anual de FIFA pentru cel mai frumos gol marcat în acel an, indiferent de campionat sau țară. Până în 2024, acest trofeu putea fi acordat și reprezentantelor fotbalului feminin. În prezent, cel mai frumos gol din fotbalul feminin e recompensat cu premiul FIFA Marta.

ADVERTISEMENT
Volodimir Zelenski a numit principala armă a Ucrainei care reușește să doboare dronele...
Digi24.ro
Volodimir Zelenski a numit principala armă a Ucrainei care reușește să doboare dronele cu reacție. Este și în dotarea Armatei Române

Trofeul Puskas a fost înființat în 2009 și poartă numele legendarului fotbalist maghiar Ferenc Puskas, fost atacant la Real Madrid, considerat unul dintre cei mai mari fotbaliști din istorie. La desemnarea câștigătorului este luată în considerare spectaculozitatea golului, execuția tehnică și originalitatea fazei, fără să conteze în mod special importanța meciului. Primul câștigător al acestui trofeu a fost Cristiano Ronaldo în 2009, iar pe lista laureaților și-au mai trecut numele și Neymar, Zlatan Ibrahimovic sau Olivier Giroud.

ADVERTISEMENT
”Pereții s-au cutremurat”. Cristi Chivu a lăsat pe toată lumea ”mască”: ”Ieșire fără...
Digisport.ro
”Pereții s-au cutremurat”. Cristi Chivu a lăsat pe toată lumea ”mască”: ”Ieșire fără precedent”

Problemă mare pentru Cristi Chivu la Inter! Șefii de pe Giuseppe Meazza ar...
Fanatik
Problemă mare pentru Cristi Chivu la Inter! Șefii de pe Giuseppe Meazza ar vrea să scape de favoritul lui
Ce s-a întâmplat cu fotbaliștii care au plecat de la FCSB după conflicte...
Fanatik
Ce s-a întâmplat cu fotbaliștii care au plecat de la FCSB după conflicte cu Gigi Becali
Scandal cât casa după Betis – Barcelona! Manuel Pellegrini îi instigă pe cei...
Fanatik
Scandal cât casa după Betis – Barcelona! Manuel Pellegrini îi instigă pe cei de la Real Madrid și critică dur arbitrajul
Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
Parteneri
Bombă! 'Gică Hagi a câștigat 30 de milioane de dolari'. Contractul vieții pentru...
iamsport.ro
Bombă! 'Gică Hagi a câștigat 30 de milioane de dolari'. Contractul vieții pentru 'Rege'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!