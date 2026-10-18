Gol de pe altă planetă în MLS! O execuție incredibilă candidează la Trofeul Puskas 2026. Echipa lui Louis Munteanu a fost demolată

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Golul lui Ojeda din partida Orlando – DC United, scor final 4-1, a fost propus chiar de către oficialii Major League Soccer (MLS) drept candidat cert la cel mai frumos gol al anului. Ojeda a înscris în minutul 22 după o fază de toată frumusețea, după un assist de la vedeta Antonie Griezmann (autor la rândul său a două goluri). Execuția l-a luat prin surprindere pe portar, fiind o combinație între foarfecă și „lovitura scorpionului”.

Martin Ojeda a devenit candidat serios la Trofeul Puskas din acest an, după ce a reușit o „bijuterie” cu DC United

Fanii fotbalului american și nu numai au răspuns sugestiei din partea MLS și au stabilit clar că acest gol merită să fie luat în considerare pentru Trofeul Puskas din acest an. După acest meci, Orlando City a acumulat 41 de puncte în clasament, ocupând ultimul loc de play-off, la 26 de puncte distanță de liderul Nashville SC și 14 puncte distanță de Inter Miami-ul lui Leo Messi. DC United, echipa lui Louis Munteanu, are doar 33 de puncte și este pe 12 în clasament, cu 8 peste ultimul loc CF Montreal. În SUA nu se retrogradează.

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(27 de ani) a jucat în întreaga sa carieră în Argentina, înainte ca Orlando să plătească 5 milioane de euro pentru transferul său celor de la Godoy Cruz. În cariera sa a mai bifat echipe ca Racing Club, Huracan și Ferro. În MLS, argentinianul are 15 goluri și 3 pase de gol înscrise în 24 de meciuri. Coechipierul său Antoine Griezmann are 12 goluri, în timp ce lider detașat în clasamentul golgheterilor din MLS rămâne Leo Messi cu 25 de goluri. Louis Munteanu are doar 6 goluri înscrise, însă fotbalistul român nu joacă în ultima perioadă, fiind accidentat.

Trofeul Puskas se acordă în fiecare an celui mai frumos gol marcat, indiferent de campionat sau țară

pentru cel mai frumos gol marcat în acel an, indiferent de campionat sau țară. Până în 2024, acest trofeu putea fi acordat și reprezentantelor fotbalului feminin. În prezent, cel mai frumos gol din fotbalul feminin e recompensat cu premiul FIFA Marta.

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Trofeul Puskas a fost înființat în 2009 și poartă numele legendarului fotbalist maghiar Ferenc Puskas, fost atacant la Real Madrid, considerat unul dintre cei mai mari fotbaliști din istorie. La desemnarea câștigătorului este luată în considerare spectaculozitatea golului, execuția tehnică și originalitatea fazei, fără să conteze în mod special importanța meciului. Primul câștigător al acestui trofeu a fost Cristiano Ronaldo în 2009, iar pe lista laureaților și-au mai trecut numele și Neymar, Zlatan Ibrahimovic sau Olivier Giroud.

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