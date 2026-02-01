Sport

Gol de PlayStation în Tottenham – Manchester City. Radu Drăgușin, martor la execuția care candidează la Premiul Puskas. Video

Fază de senzație în Premier League. Colegul lui Radu Drăgușin a marcat golul începutului de an. L-a învins pe Donnarumma cu un scorpion kick. Antrenorului nu i-a venit să creadă.
Alex Bodnariu
01.02.2026 | 21:25
A fost show total în meciul Tottenham – Manchester City. Echipa lui Radu Drăgușin a reușit să scoată un rezultat pozitiv, deși a fost condusă cu 2-0. Dominik Solanke a fost omul meciului. Atacantul englez a înscris o dublă în repriza a doua, iar unul dintre goluri a fost o adevărată minunăție.

Manchester City a început mult mai bine partida cu Tottenham. Echipa lui Pep Guardiola a deschis scorul după un gol marcat de Cherki, iar câteva minute mai târziu Semenyo a dublat diferența de pe tabelă. La ambele reușite, Radu Drăgușin a avut o parte din vină, iar fundașul român a fost taxat de fanii lui Spurs.

După pauză însă, lucrurile au arătat total diferit. Tottenham a crescut nivelul jocului, iar Dominik Solanke a redus din diferență. Atacantul englez s-a mișcat excelent în careu, a trecut de fundașii adverși și l-a executat pe Donnarumma.

Tot Solanke a fost cel care a înscris și golul de 2-2. Atacantul celor de la Tottenham a marcat unul dintre cele mai frumoase goluri ale sezonului. Vârful a reușit un scorpion kick spectaculos, lobându-l practic pe Donnarumma cu un călcâi cum rar se vede în fotbalul modern.

Procedeul lui Solanke i-a lăsat mască pe toți iubitorii sportului rege. Antrenorul celor de la Tottenham și-a pus mâinile în cap în momentul în care a văzut cum elevul său a marcat, iar fanii lui Spurs au luat-o razna pe rețelele de socializare.

Totuși, Solanke nu a încheiat partida prea bine. Atacantul a acuzat probleme medicale, iar Thomas Frank, antrenorul celor de la Tottenham, a fost nevoit să îl scoată de pe teren. În locul său a intrat tânărul Junai Byfield. Rămâne de văzut cât de gravă este accidentarea suferită de marcatorul dublei din meciul cu Manchester City.

