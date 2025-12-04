Sport

Gol de senzație marcat de Sorescu în Turcia! Șutul de la mare distanță l-a lăsat fără șanse pe portar. Video

Internaționalul român al celor de la Gaziantep, Deian Sorescu, a reușit un gol de excepție pentru echipa sa într-un meci din Cupa Turciei, contra celor de la Yalova.
Mihai Alecu
04.12.2025 | 13:55
Deian Soresecu a marcat cu un șut de la 30 de metri pentru Gaziantep
Trimis din primul minut ca fundaș dreapta, în meciul dintre Yalova și Gaziantep, fostul jucător de la Dinamo și FCSB a reușit să se facă remarcat.

Deian Sorescu a marat un gol de toată frumusețea în Turcia

După o primă repriză strânsă, în care diferența s-a făcut pe final, în urma unui penalty din care Boateng a înscris pentru oaspeți, a urmat o parte a doua în care cei de la Gaziantep și-au arătat superioritatea valorică și au mai punctat. De data această, pentru formația turcă a înscris internaționalul român, Deian Sorescu, după un șut de excepție, de la mare distanță.

Minutul 60 al partidei a adus o lovitură liberă de la 30 de metri, iar cel care a obținut-o, Bacuna, părea pregătit să tragă la poartă. Totuși, jucătorul din Curacao a pasat scurt, către Deian Sorescu, iar românul nu a stat pe gânduri și a trimis un șut puternic, care nu i-a dat vreo șansă goalkeeperului advers. Mingea a lovit bara și a scuturat plasa porții, reușita fiind una excepțională pentru fotbalistul crescut la Timișoara.

Românilor le merge bine în Cupa Turciei. Valentin Mihăilă, marcator și el

Etapa din Cupa Turciei a fost una de bun augur pentru jucătorii români. Pe lângă Deian Sorescu, un alt fotbalist autohton a reușit să se facă remarcat. Valentin Mihăilă a punctat o dată pentru Rizespor, în duelul cu Pendikspor, câștigat de echipa sa, 6-1. De asemenea, fostul jucător de la Universitatea Craiova și-a trecut în cont și o pasă decisivă în duelul din Cupa Turciei.

Transferat în vară, de la Parma, pentru 2 milioane de euro, Mihăilă nu a reușit să se impună cu adevărat la Rizespor. El are 8 partide pentru trupa turcă, două goluri și o pasă decisivă, iar speculațiile cu privire la o revenire a sa în România, la Universitatea Craiova, club unde a avut cele mai bune evoluții, nu au întârziat să apară.

