Gol de senzație marcat de Sorescu în Turcia! Șutul de la mare distanță l-a lăsat fără șanse pe portar. Video

ADVERTISEMENT

Trimis din primul minut ca fundaș dreapta, în meciul dintre Yalova și Gaziantep, fostul jucător de la Dinamo și FCSB a reușit să se facă remarcat.

Deian Sorescu a marat un gol de toată frumusețea în Turcia

După o primă repriză strânsă, în care diferența s-a făcut pe final, în urma unui penalty din care Boateng a înscris pentru oaspeți, a urmat o parte a doua în care și-au arătat superioritatea valorică și au mai punctat. De data această, pentru formația turcă a înscris internaționalul român, Deian Sorescu, după un șut de excepție, de la mare distanță.

ADVERTISEMENT

Minutul 60 al partidei a adus o lovitură liberă de la 30 de metri, iar cel care a obținut-o, Bacuna, părea pregătit să tragă la poartă. Totuși, jucătorul din Curacao a pasat scurt, către Deian Sorescu, iar românul nu a stat pe gânduri și a trimis un șut puternic, care nu i-a dat vreo șansă goalkeeperului advers. Mingea a lovit bara și a scuturat plasa porții, reușita fiind una excepțională pentru fotbalistul crescut la Timișoara.

👊 Deian Sorescu’nun inanılmaz vuruşu sonrası Yalova FK karşısında farkı 2’ye çıkartıyoruz.

— Gaziantep FK (@GaziantepFK)

ADVERTISEMENT

Românilor le merge bine în Cupa Turciei. Valentin Mihăilă, marcator și el

Etapa din Cupa Turciei a fost una de bun augur pentru jucătorii români. Pe lângă Deian Sorescu, un alt fotbalist autohton a reușit să se facă remarcat. Valentin Mihăilă a punctat o dată pentru Rizespor, în duelul cu Pendikspor, câștigat de echipa sa, 6-1. De asemenea, fostul jucător de la Universitatea Craiova și-a trecut în cont și o pasă decisivă în duelul din Cupa Turciei.

ADVERTISEMENT

, de la Parma, pentru 2 milioane de euro, Mihăilă nu a reușit să se impună cu adevărat la Rizespor. El are 8 partide pentru trupa turcă, două goluri și o pasă decisivă, iar speculațiile cu privire la o revenire a sa în România, la Universitatea Craiova, club unde a avut cele mai bune evoluții, nu au întârziat să apară.