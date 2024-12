Gol după doi ani pentru fostul fotbalist de la FCSB. Execuție frumoasă din afara careului: „A trecut ceva timp”

. Constănțenii au reușit să deschidă scorul în duelul disputat la Sibiu prin reușita frumoasă a lui Eduard Radaslavescu, care l-a învins pe portarul Muțiu cu un șut în forță din afara careului. Din păcate pentru gruparea antrenată de Gheorghe Hagi, sibienii au egalat prin Cristian Neguț și „marinarii” au rămas cu un singur punct.

Eduard Radaslavescu, gol după aproape doi ani

Ultimul gol marcat de Radaslavescu într-un meci oficial data de pe 5 decembrie 2022, când acesta puncta pentru FCSB într-o victorie cu 5-1 în Superligă contra lui CS Mioveni pe Arena Națională.

ADVERTISEMENT

Mijlocașul de 20 de ani a reacționat după reușita de pe „Municipalul” din Sibiu: „A trecut ceva timp, mă bucur că am marcat dar nu sunt în totalitate fericit, din păcate nu am reuşit să câştigăm, puteam să facem asta. Am jucat împotriva unei echipe foarte bune, micile detalii cred că au făcut diferenţa, din păcate am făcut egal.

E o grupă echilibrată, fiecare meci contează, avem două puncte, ne pregătim pentru meciul de campionat şi când va veni meciul de la Arad mergem cu încredere şi vrem să câştigăm.

ADVERTISEMENT

Din păcate jucăm în deplasare, ne dorim să jucăm şi acasă, acesta este formatul, îl respectăm, Cupa este foarte importantă pentru noi, este un trofeu în joc şi sper să ajungem cât mai departe.”

După finalul meciului de la Sibiu, a elevilor săi.

ADVERTISEMENT

Farul își va încheia parcursul în grupa C a Cupei României cu un meci la Arad împotriva UTA-ei, care se va disputa în jurul datei de 18 decembrie. În următoarea etapă de campionat, constănțenii se vor deplasa la Iași pentru duelul cu Politehnica, programat duminică, de la ora 18:00.

Radaslavescu, revenit la Farul după doi ani la FCSB

Cumpărat în 2022 de FCSB cu 850 de mii de euro de la Farul, tânărul mijlocaș nu a confirmat la echipa patronată de Gigi Becali, iar în vara acestui an a fost cedat gratis la gruparea constănțeană. Originar din Orșova, județul Mehedinți, Radaslavescu a crescut în academia Farului, formație pentru care a și debutat la nivel de seniori în 2021, la vârsta de 17 ani.

ADVERTISEMENT

Mijlocașul a fost o prezență constantă la naționalele de juniori ale României, la nivel U17, U18, U19 și U20. Ultimele meciuri jucate „sub tricolor” au fost chiar luna trecută, când echipa pregătită de Costin Curelea a întâlnit Portugalia și Italia în U20 Elite League.