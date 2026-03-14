Gol fabulos înscris de Cîmpanu în China! Atacantul a adus victoria echipei sale. Video

Alex Cîmpanu a făcut subiectul unui transfer în perioada de mercato din iarnă. FC Botoșani a încasat 50.000 de euro pentru împrumutul la Chongqing Lifan, ca ulterior să mai primească o sumă de bani în vară, dacă chinezii vor activa clauza ce cumpărare definitivă. Atacantul s-a integrat perfect și a reușit să marcheze în ultimul meci disputat.

Gol fabulos înscris de Cîmpanu în China

Alex Cîmpanu a bifat a doua prezență în campionatul din China. Chongqing Lifan s-a duelat cu Liaoning Tieren în a 2-a etapă din Chinese Super League, iar atacantul român a fost titular. Fostul jucător de la FC Botoșani a jucat preț de 82 de minute și a reușit să marcheze un super gol.

Mai exact, atacantul a reușit să transforme în minutul 58 o lovitură liberă de la marginea careului. Alex Cîmpanu a trimis în forță pe colțul scurt, iar portarul advers nu a avut cum să se opună golului. În urma prestației, jucătorul a fost notat cu 7,7 de către platformele de specialitate.

Ce a declarat Valeriu Iftime despre transferul lui Cîmpanu

Valeriu Iftime a abordat la FANATIK SUPERLIGA transferul lui Alex Cîmpanu în Chinese Super League.

„Când un jucător are ofertă, la noi contează poziția lui, în primul rând. Aveam acum nevoie de rezultate și el era în formă. Nu am putut refuza și i-am dat drumul. Ei dau 50.000 de euro acum, dar, dacă funcționează, mai dau niște bani la vară. Chinezul e chinez.

Deci putem ajunge până la 250.000 de euro. Este împrumut cu o clauză după un an de zile. Cea mai importantă temă e salariul lui. E foarte, foarte bun, zeci de mii de euro, peste ce ar lua la FCSB, de exemplu. M-a rugat să îl las și e deja liber, i-am dat drumul, chiar dacă sportiv mă lovește. Am dormit prost astă noapte de când m-a sunat copilul. În general nu prea pot să rezist să nu ajut un fotbalist care știu că vrea mai mult. Asta este”, a declarat Valeriu Iftime, în exclusivitate pentru FANATIK.