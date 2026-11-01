Gol fabulos Nicolae Stanciu în thrillerul cu 7 goluri din Cupa Chinei! Scenografie specială pentru „magicianul” Alexandru Ioniță II în duelul românilor. Video

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Nicolae Stanciu a reușit un gol spectaculos în semifinală Cupei Chinei, într-un meci nebun, cu șapte reușite și două eliminări, între Dalian Yingbo și Yunnan Yukun. Mijlocașul român a fost unul dintre protagoniștii confruntării, în care a dat piept cu alți doi conaționali, Andrei Burcă și Alexandru Ioniță II. De altfel, și Ioniță a ieșit în evidență, oferind o pasă decisivă în partida în care echipa sa a obținut calificarea în finală, scor 4-3. Duelul românilor a avut însă și un moment special în tribune. Suporterii chinezi au pregătit o scenografie dedicată fostului fotbalist de la Rapid, semn al aprecierii de care se bucură mijlocașul român la Yunnan Yukun.

Alexandru Ioniță II a avut parte de o surpriză specială din partea fanilor lui Yunnan Yukun. Suporterii formației chineze au pregătit o scenografie dedicată fotbalistului român, numindu-l „magician”, un gest care arată cât de apreciat este acesta în rândul celor care susțin echipa.

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Imaginile cu momentul din tribune au atras atenția și au completat o seară în care Ioniță a avut un rol important pe teren. Mijlocașul român a contribuit la calificarea echipei sale în finala Cupei Chinei, iar susținerea primită din partea fanilor a reprezentat un alt moment deosebit pentru acesta.

Nicolae Stanciu, execuție spectaculoasă în poarta lui Yunnan Yukun! Cum a marcat românul golul de 2-3

Nicolae Stanciu a reușit să iasă în evidență într-un moment extrem de important al semifinalei Cupei Chinei. Mijlocașul român a înscris golul de 2-3 pentru Dalian Yingbo în minutul 48, într-o partidă care avea să se transforme într-un adevărat spectacol. Căpitanul tricolorilor a trimis un șut cu piciorul drept din afara careului care și-a doborât un adversar, balonul s-a întors în posesia sa, iar a doua oară nu a mai iertat, expediind mingea în plasa porții adverse dintr-o poziție similară.

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Goal, Stanciu https://t.co/L2MxSOqieK — TheFootballZone (@football_t69515)

Primele patru goluri ale partidei au fost marcate în primul act. Gazdele au avut 2-0, grație reușitelor semnate de Bunyamin (8′) și Cleber (15′), însă Dalian au revenit până la pauză, cei doi marcatori fiind Delgado (21′) și Yang Mingrui (32′).

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Alexandru Ioniță II, pasă decisivă din corner pentru Yunnan Yukun

Nici Alex Ioniță nu a rămas dator în semifinala cu Dalian Yingbo. La opt minute distanță de la golul lui Stanciu, fostul fotbalist de la a contribuit decisiv la reușita de 3-3 a formației sale, după ce a executat un corner din care a rezultat golul lui Tsui Wang-Kit. Ulterior, oaspeții au rămas în dublă inferioritate numerică, după eliminările lui Song Yue și Delgado, iar cei de la Yunnan au profitat, punctând pentru 4-3.

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Ionita’s assist https://t.co/GWQogxjXQy — TheFootballZone (@football_t69515)

Golul victoriei și, totodată, al calificării în marea finală a fost semnat de Taty Maritu, în minutul 78 al întâlnirii de pe Yuxi Plateau Sports Center Stadium, la doar câteva secunde de la momentul în care Ioniță a părăsit terenul. Burcă și au fost integraliști. În ultimul act, Burcă și Ioniță vor da piept cu învingătoarea dintre Beijing Guoan și Shanghai Port.