Noul star al Braziliei șochează din nou! A marcat cu o foarfecă superbă din afara careului. Video

La cei 15 ani ai săi, Endrick Felipe Moreira de Sousa a demonstrat că merită cu prisosință să fie considerat noul puști-minune al Braziliei. Cum? Printr-un gol marcat direct din foarfecă, de la marginea careului.

Brazilienii sunt în delir! Puștiul dorit de marile forțe ale fotbalului european a înscris cu o execuție de maestru

Faza demnă de – acordat fotbalistului care reușește să-și treacă în cont cel mai frumos gol al anului – s-a petrecut în timpul meciului dintre echipele Under 20 ale celor de la Palmeiras și Oeste. Profitând de neatenția defensivei adverse, Endrick a trimis mingea pe spate, de la aproximativ 18 metri, fără nicio șansă pentru portar.

ENDRICK DO CÉU! EU PAREI — INFOS Palestra ⓟ 🐷💚 🇮🇹 (@Infos_palestra)

În ciuda vârstei fragede, brazilianul este, fără doar și poate, un marcator pur sânge. Stau mărturie cele 165 de reușite pentru juniorii lui Palmeiras, înainte să ajungă la o categorie de vârstă superioară. Nici aici nu a stat degeaba, pentru că a punctat deja de trei ori în ultima lună și pare doar o chestiune de timp până va face pasul spre echipa mare.

Cu asemenea cifre, nu e de mirare că Real Madrid, Barcelona, Liverpool și Man. United s-au interesat de situația sa și intenționează să-l transfere cât mai curând cu putință. De altfel, cunoscutul jurnalist Jorge Nicola susține că „diavolii” au luat legătura cu agenții jucătorului, care îl reprezintă, printre alții, chiar și pe .

Un alt gol de poveste vine din Liga a treia a României: „Băi, eu dau la poartă!”

Cine credea că fotbalul autohton nu este capabil să ofere goluri demne de povestit nepoților se va gândi cu siguranță de două ori când va urmări faza petrecută într-un meci din Liga a treia. Este vorba despre reușita lui Radu Ungurianu (25 de ani), care l-a învins pe portarul advers cu o .

¿Tres o cuatro segundos? ¡Saque inicial y GOLAZO en Rumania! En el 2-0 de Bucovina Radauti vs. Somuz Falticeni en la Tercera División, Radu Ungurianu anotó esta joyita. 💎👏🏻 — SportsCenter (@SC_ESPN)

Se întâmpla în toamna anului trecut, la doar patru secunde după fluierul de start al meciului câștigat de echipa sa, CSM Bucovina Rădăuți, scor 2-0, în fața rivalilor de la Șomuz Fălticeni. Deși nimeni nu credea că va înscrie – nici măcar el – , mijlocașul și-a luat inima în dinți și a trimis mingea direct sub transversală.

„Am văzut că portarul era ieșit la 16 metri, după care a coborât la 11 metri, iar apoi s-a întors la 16 metri. Când arbitrul verifica plasa le-am zis colegilor: ‘Băi, eu dau la poartă’.

Așa am simțit în acel moment, să trag la poartă, nu am exersat la antrenament. Nici nu mai știu cum m-am bucurat, n-am realizat pe moment.

Colegii mi-au spus după meci că voi ajunge la știri, dar eu n-am crezut. Îi dedic golul colegului nostru Mugur Florescu, care a suferit recent o ruptură de menisc.

Și eu am fost accidentat anul trecut, am stat 10 luni pe bară, am trecut printr-o perioadă grea. Avem condiții foarte bune acum la Rădăuți, salariile sunt plătite la zi. Noi ne vom lupta pentru promovare.

Orice este posibil în acest campionat. Cred că portarii vor sta mai jos de acum înainte la meciurile noastre (râde)”, a dezvăluit Ungurianu la .