Sport

Gol istoric în prima zi a Campionatului Mondial! Recordul stabilit de Coreea de Sud

Meciul dintre Coreea de Sud și Cehia va rămâne din istorie. Ce record a fost stabilit la al doilea duel de la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic.
Iulian Stoica
12.06.2026 | 14:07
Gol istoric in prima zi a Campionatului Mondial Recordul stabilit de Coreea de Sud
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S-a scris istorie la Coreea de Sud - Cehia! Ce record a fost stabilit după golul lui Hwang In-Beom. Foto: Facebook Coreea de Sud
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Așteptarea a luat sfârșit, iar iubitorii fotbalului de pretutindeni se vor bucura preț de mai bine de o lună de meciurile Campionatului Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Partida inaugurală a fost Mexic – Africa de Sud, iar al doilea duel a fost cel dintre Coreea de Sud și Cehia.

Record stabilit după Coreea de Sud – Cehia 2-1

Dacă partida Mexic – Africa de Sud s-a bucurat de audiențe foarte bune, același lucru nu s-a întâmplat și la Coreea de Sud – Cehia. Motivul? Românii au putut urmări duelul la ora 5 dimineața, fapt care a făcut ca cifrele să scadă. Dacă în primul meci a existat doar o echipă pe teren, anume Mexic, în Coreea de Sud – Cehia situația a stat diferit.

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Meciul a fost mult mai spectaculos față de cel inaugural. Cehia a reușit să deschidă scorul în minutul 59, prin Krejci, însă Coreea de Sud a restabilit egalitatea la doar 8 minute distanță, prin Hwang In-Beom. În cele din urmă, golul victoriei a fost înscris de Oh Hyeon-Gyu, în minutul 80 al întâlnirii. Totodată, cehii au avut și un gol anulat pe motiv de ofsaid.

Interesant este faptul că golul înscris de Hwang In-Beom a stabilit un record. Mai exact, componenții Coreei de Sud au reușit 25 de pase consecutive până la reușită, stabilind astfel cea mai lungă acțiune de construcție din istoria participărilor acestei naționale la Cupa Mondială care s-a finalizat cu un gol.

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Coreea de Sud, statistici interesante după 2-1 cu Cehia

Această revenire spectaculoasă scoate la iveală o statistică incredibilă pentru Coreea de Sud la Cupele Mondiale. Nu mai puțin de 14 din ultimele 15 goluri înscrise de asiatici la turneele finale au fost reușite în repriza a doua, detaliu care confirmă capacitatea lor deosebită de efort și refuzul de a capitula.

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Reprezentativa Coreei de Sud a fost protagonista unei calificări în fazele eliminatorii la Mondialul din Qatar, în 2022. Intrați în ultima rundă a fazei grupelor cu obligația de a învinge Portugalia, asiaticii au primit o lovitură rapidă: lusitanii au deblocat tabela încă din minutul 5, grație reușitei lui Horta. Gwon a egalat în minutul 27, care este singurul gol marcat în prima repriză de sud-coreeni la Mondiale din ultimele 15, ca mai apoi Hwang să marcheze golul victoriei în minutul 90+1.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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