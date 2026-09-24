Sport

Assad Al-Hamlawi, protagonist pentru Palestina! A marcat contra unei naționale care tocmai a fost la Mondial

Assad Al-Hamlawi a marcat pentru Palestina în amicalul cu Noua Zeelandă, disputat în China. Atacantul Universității Craiova a înscris superb cu capul.
Tibi Cocora
24.09.2026 | 15:15
Assad AlHamlawi protagonist pentru Palestina A marcat contra unei nationale care tocmai a fost la Mondial
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Assad Al-Hamlawi a marcat pentru Palestina în amicalul cu Noua Zeelandă, disputat în China.
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Assad Al-Hamlawi își face simțită prezența și în tricoul Palestinei! Atacantul Universității Craiova are motive de bucurie și la echipa națională, după ce a marcat un gol într-un amical disputat în China împotriva unei reprezentative care, în urmă cu doar câteva luni, a fost pe scena Cupei Mondiale. Fotbalistul campioanei României a fost unul dintre oamenii care au ieșit în evidență într-o partidă spectaculoasă, încheiată cu goluri de ambele părți.

Assad Al-Hamlawi, atacantul Universității Craiova, a lovit contra Noii Zeelande

Noua Zeelandă a început perfect partida de la Chongqing și a deschis scorul după numai cinci minute, prin Ben Waine. Palestina nu a cedat însă, iar replica a venit în minutul 27. Assad Al-Hamlawi a înscris pentru 1-1, atacantul Universității Craiova reluând cu capul după un corner executat de Waidi Nabhan, notează presa palestiniană. A fost primul gol al lui Al-Hamlawi pentru naționala Palestinei.

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Bucuria atacantului Craiovei nu a durat însă prea mult. În minutul 35, Jesse Randall a readus Noua Zeelandă în avantaj, marcând pentru 2-1. Palestina a reacționat din nou înainte de pauză. Oday Dabbagh a înscris în minutul 39, iar cele două echipe au intrat la vestiare la egalitate, scor 2-2.

Golul lui Al-Hamlawi capătă o notă aparte și prin adversarul întâlnit de Palestina. Noua Zeelandă a participat la Cupa Mondială din 2026, turneu desfășurat în această vară în SUA, Canada și Mexic. Meciul cu Palestina face parte din seria de partide internaționale programate de neozeelandezi imediat după revenirea de la Mondial.

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  • 1 gol a reușit Assad la naționala Palestinei

Assad mai are încă două meciuri de jucat în China

Pentru Palestina, partida de la Chongqing reprezintă un amical de pregătire în perspectiva Cupei Asiei din 2027. Federația Palestiniană de Fotbal a confirmat că meciul cu Noua Zeelandă s-a disputat în cadrul turneului amical organizat în China.

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Programul palestinienilor a fost modificat pe ultima sută de metri, după retragerea Turkmenistanului din cadrul turneului. Astfel, Palestina va mai disputa două meciuri în China, împotriva Tadjikistanului și reprezentativei gazdă. Partida cu Noua Zeelandă s-a disputat la Tongliang Long Stadium, în timp ce meciurile cu Tadjikistan și China sunt programate în cadrul turneului organizat la Chongqing.

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Programul Palestinei:

24 septembrie: Palestina – Noua Zeelandă 2-2
28 septembrie: Tadjikistan – Palestina, Chongqing
2 octombrie: China – Palestina, Chongqing

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