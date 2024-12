Gol superb marcat de Darius Olaru în Poli Iași – FCSB! Căpitanul „roș-albaștrilor” a urcat în topul marcatorilor din SuperLiga. Video

Căpitanul campioanei României a luat o acțiune pe cont propriu în minutul 44, când a controlat perfect mingea și s-a întors, surprinzător pentru apărarea lui Poli Iași, trimițând un șut puternic de la marginea careului, fără speranțe pentru Jesus Fernandez.

Gol superb marcat de Darius Olaru în Poli Iași – FCSB

Darius Olaru a marcat un gol superb în finalul primei părți a , luându-și inima în dinți și trimițând un șut puternic, care i-a surprins pe adversari.

Până la gol, FCSB a mai ratat câteva ocazii bune, însă cea mai notabilă ratare a confruntării rămâne cea a lui Daniel Bîrligea, care a driblat portarul și a trimis pe lângă poarta goală.

În urma reușitei sale, Darius Olaru a ajuns la un total de 14 goluri în acest sezon, în toate competițiile, având 7 goluri și 3 pase decisive în actuala ediție din SuperLiga 1. Olaru ocupă locul 7 în clasamentul marcatorilor din SuperLiga, cu 7 reușite, la egalitate cu Ștefan Baiaram de la Universitatea Craiova.

Darius Olaru, interviu pentru FANATIK : „A fost un an perfect!”

pentru FANATIK, în care a vorbit despre anul fantastic pe care l-a avut la FCSB: „A fost un an perfect pentru noi.

Am reuşit să câştigăm titlul după atâţia ani de secetă şi a fost un an perfect pentru mine, pentru echipă. Suntem aproape de calificarea mai departe în Europa, ceea ce, cum am spus, este un vis împlinit”.

„Câştigarea campionatului cu FCSB, da, a fost o descătuşare. Aşteptam… Am avut ceva ani în spate. Până şi eu sunt de cinci ani la echipă şi îmi doream mai mult ca niciodată să obţin un titlu.

Dar, focusul nostru a fost clar. După ce am câştigat campionatul să avem rezultate şi în Europa pentru că asta e important pentru noi şi pentru club.

Este un campionat strâns pentru că nu am ştiut să gestionăm ca anul trecut. Dacă începeam mai bine şi ştiam să fim mai inspiraţi puteam să stăm mai bine şi în campionat, în clasament”, a mai spus Darius Olaru pentru FANATIK.