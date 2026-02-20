Gol suspect de ofsaid marcat de U Cluj la Botoșani. Meciul a fost întrerupt mai multe minute

ADVERTISEMENT

Ultimele t se joacă pe muchie de cuțit, iar fiecare punct contează, mai ales pentru formațiile care luptă pentru calificarea în play-off.

U Cluj a început ca din tun meciul cu FC Botoșani și a deschis scorul în minutul 3. Jovo Lukic a profitat de greșelile apărării adverse

Runda cu numărul 28 a SuperLigii a adus meciul dintre FC Botoșani și Universitatea Cluj, două dintre formațiile care au speranțe la calificarea în play-off. Tensiunea și-a spus cuvântul încă din primele secunde, iar nervozitatea și-a găsit locul în meci, mai ales că gazdele au deschis scorul rapid, în minutul 3, prin Jovo Lukic.

Faza a pornit dintr-o aruncare de la margine executată lung de către oaspeți, prin Mikanovic, care l-a găsit în careu pe Andrei Coubiș. Fundașul luat de la AC Milan a deviat foarte bine, pe spate, iar balonul a ajuns la Jovo Lukic, care a preluat și a tras din întoarcere, fără speranțe pentru Anestis.

Marian Barbu este arbitrul central al partidei, iar în camera VAR se află Cătălin Popa.

Meciul dintre FC Botoșani și U Cluj a fost întrerupt 4 minute pentru un gol suspect de ofsaid

Jocul a fost însă întrerupt pentru mai multe minute pentru că jucătorul de la Universitatea Cluj, Jovo Lukic, s-a aflat într-o poziție suspectă de ofsaid. De altfel, faza a produs dificultăți prin prisma faptului că unghiurile de filmare nu arătau clar dacă a fost totul regulamentar. Chiar și unul din comentatorii partidei a remarcat problemele: „Foarte grea misiunea, trebuie să ia mai multe imagini, să le coreleze, neplăcut pentru jucătorii celor două echipe”.

În cele din urmă golul a fost validat și astfel s-a deschis scorul, unul care avea să mai fie modificat tot de către Lukic câteva minute mai târziu. Atacantul a profitat de poziționarea deficitară pe care Andrei Miron a avut-o, a ajuns la centrarea lui Macalou și a finalizat simplu.

Nici gazdele nu s-au lăsat mai prejos și au marcat un gol la fel de frumos. Zoran Mitrov a primit un balon în partea dreaptă, a pătruns la interior, și a găsit o pasă strălucită pentru Hervin Ongenda. Francezul a marcat cu un șut lobat, din careu, și a aprins din nou .