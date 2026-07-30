Sport

“Gol valabil Bîrligea, penalty la Tănase!”. Cristi Balaj dezvăluie cele două greşeli majore împotriva FCSB când scorul era 0-0. Exclusiv

FCSB a pierdut cu 1-4 împotriva lui Auda şi a suferit o eliminare ruşinoasă din Conference League. Totuşi, roş-albaştrii au avut două faze fierbinţi judecate împotrivă la 0-0. Verdictul lui Cristi Balaj pentru Fanatik.
Marian Popovici
30.07.2026 | 23:23
Gol valabil Birligea penalty la Tanase Cristi Balaj dezvaluie cele doua greseli majore impotriva FCSB cand scorul era 00 Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
“Gol valabil Bîrligea, penalty la Tănase!” Cristi Balaj dezvăluie cele 2 greşeli majore împotriva FCSB când scorul era 0-0. Sursa: colaj Fanatik
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FCSB a suferit o bătaie cruntă în returul cu Auda, scor 1-4. Roş-albaştrii au ieşit pe uşa din dos în Conference League, după două eşecuri în faţa echipei letone, mult mai slab cotată decât formaţia lui Marius Baciu. Totuşi, roş-albaştrii au avut, la scorul de 0-0, două faze fierbinţi judecate împotrivă.

Daniel Bîrligea, gol anulat în minutul 3! Verdictul lui Balaj: „A fost gol valabil”

În minutul 3, Daniel Bîrligea a deschis scorul după o pasă excelentă a lui Jurri Cisotti. Arbitrul a ridicat fanionul şi decizia din teren a rămas ofsaid, pentru că la meciurile din turul doi preliminar din Conference League nu există arbitraj video.

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Contactat de FANATIK, Cristi Balaj a declarat că pe imagini i se pare că golul lui Bîrligea ar fi trebuit validat, piciorul apărătorului fiind mai aproape de poartă decât atacantul: „Eu zic că a fost gol valabil. Piciorul stâng ridicat al apărătorului din plan apropiat, pare mai aproape de linia porţii”, a fost verdictul fostului mare arbitru.

Momentul pasei la golul lui Bîrligea (în plan îndepărtat). Sursa: captură Voyo
Momentul pasei la golul lui Bîrligea (în plan îndepărtat). Sursa: captură Voyo

Arroyo, intervenţie asupra lui Florin Tănase în careu: „Lovitură de la 11 metri”

A doua fază fierbinte a avut loc în minutul 29, tot la scorul de 0-0. Arroyo a avut o intrare tare asupra lui Florin Tănase, dar arbitrul galez nu a arătat punctul cu var. Cristi Balaj e de părere că este penalty clar:

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„La faza din minutul 29, apărătorul ratează mingea şi are o intrare neglijentă asupra lui Tănase, care trebuia sancţionată cu lovitură de la 11 metru, fără masură disciplinară. Chiar dacă e greu să vorbim la scorul de 7-3 la general, din păcate au fost multe greşeli majore în momentele importante ale celor două partide. Din păcate, în aceste prime etape ale competiţiei, sunt delegaţi arbitrii mai puţin valoroşi sau experimentaţi. Mai ales în Conference League. Şi nu se foloseşte VAR-ul, acea plasă de siguranţă”, a spus Cristi Balaj pentru FANATIK.

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Faza în care Florin Tănase este faultat în careu de Arroyo. Sursa: captură Voyo
Faza în care Florin Tănase este faultat în careu de Arroyo. Sursa: captură Voyo

Echilibrul s-a rupt în finalul primei reprize, când Diedhiou a marcat din centrul careului. Joao Paulo a egalat pentru FCSB în minutul 58, dar finalul de meci le-a aparţinut letonilor. Diedhiou (67), Kone (84) şi Hrvoj (90+3) au stabilit rezultatul final.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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