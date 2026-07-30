“Gol valabil Bîrligea, penalty la Tănase!”. Cristi Balaj dezvăluie cele două greşeli majore împotriva FCSB când scorul era 0-0. Exclusiv

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FCSB a suferit o bătaie cruntă în returul cu Auda, scor 1-4. Roş-albaştrii au ieşit pe uşa din dos în Conference League, după două eşecuri în faţa echipei letone, mult mai slab cotată decât formaţia lui Marius Baciu. Totuşi, roş-albaştrii au avut, la scorul de 0-0, două faze fierbinţi judecate împotrivă.

Daniel Bîrligea, gol anulat în minutul 3! Verdictul lui Balaj: „A fost gol valabil”

În minutul 3, a lui Jurri Cisotti. Arbitrul a ridicat fanionul şi decizia din teren a rămas ofsaid, pentru că la meciurile din turul doi preliminar din Conference League nu există arbitraj video.

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Contactat de FANATIK, Cristi Balaj a declarat că pe imagini i se pare că golul lui Bîrligea ar fi trebuit validat, piciorul apărătorului fiind mai aproape de poartă decât atacantul: „Eu zic că a fost gol valabil. Piciorul stâng ridicat al apărătorului din plan apropiat, pare mai aproape de linia porţii”, a fost verdictul fostului mare arbitru.

Arroyo, intervenţie asupra lui Florin Tănase în careu: „Lovitură de la 11 metri”

. Arroyo a avut o intrare tare asupra lui Florin Tănase, dar arbitrul galez nu a arătat punctul cu var. Cristi Balaj e de părere că este penalty clar:

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„La faza din minutul 29, apărătorul ratează mingea şi are o intrare neglijentă asupra lui Tănase, care trebuia sancţionată cu lovitură de la 11 metru, fără masură disciplinară. Chiar dacă e greu să vorbim la scorul de 7-3 la general, din păcate au fost multe greşeli majore în momentele importante ale celor două partide. Din păcate, în aceste prime etape ale competiţiei, sunt delegaţi arbitrii mai puţin valoroşi sau experimentaţi. Mai ales în Conference League. Şi nu se foloseşte VAR-ul, acea plasă de siguranţă”, a spus Cristi Balaj pentru FANATIK.

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Echilibrul s-a rupt în finalul primei reprize, când Diedhiou a marcat din centrul careului. Joao Paulo a egalat pentru FCSB în minutul 58, dar finalul de meci le-a aparţinut letonilor. Diedhiou (67), Kone (84) şi Hrvoj (90+3) au stabilit rezultatul final.

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