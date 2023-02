Golgeterul pus pe liber de Gigi Becali dă goluri pe bandă rulantă. „Am avut discuții. Mi-au zis că sunt nebun!” Video exclusiv

Nicolae Dică face miracole la CS Mioveni și a obținut șapte puncte în cele trei meciuri de când a preluat echipa. Fostul antrenor de la FCSB a explicat la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI cum a transformat o echipă care părea condamnată la retrogradare înainte de sosirea sa.

Nicolae Dică a explicat la FANATIK SUPERLIGA secretul revenirii lui Bogdan Rusu, golgheterul dat afară de FCSB: “I-am dat încredere, am avut discuții cu el”

Bogdan Rusu, revenit după o perioadă modestă la FCSB, este parte din transformarea spectaculoasă a echipei lui Dică. Atacantul care abia prindea lotul la FCSB a asigurat cu golurile sale patru dintre punctele pe care le-a acumulat CS Mioveni în ianuarie. Golurile argeșenilor din ianuarie au fost semnate de el și de .

Lui Rusu i-am dat încredere, am avut discuții cu el. Încerc să punem în cadrul echipei calitățile pe care le are el. Să le exploateze cât mai mult echipa, pentru că el este un jucător bun în duelurile aeriene.

Un jucător de viteză care cere bine mingea în adâncime. Încercăm să îl punem slujba echipei. Dar este importantă întreaga echipă, pentru că au căpătat încredere.

Nicolae Dică a crezut din prima clipă că Mioveni se poate salva de la retrogradare. A povestit la FANATIK SUPERLIGA discuția cu jucătorii: “Au zis că sunt nebun”

Au zis că sunt nebun, când am venit la echipă le-am zis să avem încredere că putem să câștigăm cu orice echipă jucăm. Trebuie să încercăm să ne salvăm”, a explicat Nicolae Dică la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

După victorii cu Petrolul și UTA, datorită unui gol marcat în prelungiri. La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Nicolae Dică s-a arătat încântat de jocul echipei sale. CS Mioveni a dominat mare parte a partidei și a ratat multe ocazii excelente.

“Sunt mulțumit de 1-1 cu Sepsi, pentru că am egalat în prelungiri. Dar sunt și mai mulțumit de jocul echipei. Defensiv suntem o echipă care ne ducem să recuperăm mingea sus, ne ducem să facem pressing sus, suntem agresivi.

CS Mioveni, statistici impresionante în partida cu Sepsi. A reușit să domine o echipă care se află pe loc de play-off în SuperLiga

Am reușit de multe ori să recuperăm mingea aproape de poarta adversă și la meciul cu Sepsi. Ofensiv încercăm să avem o posesie bună, să ne creăm ocazii și marcăm gol sau goluri.

Când am primit statistica m-am bucurat că am avut o posesie mai bună, ocazii mai multe, șuturi la poartă, contra unei echipe bune a campionatului. La pauză le-am spus că putem chiar să întoarcem rezultatul, dar trebuie să fim încrezători. Cred că am meritat acest egal”, a declarat Nicolae Dică la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

CS Mioveni a obținut șapte puncte în 2023 în cele trei partide disputate sub comanda lui Dică, dar rămâne ultima clasată în SuperLiga. Argeșenii au un total de 16 puncte din 24 de runde disputate, iar etapa viitoare au un duel foarte important pe terenul celor de la U Cluj.