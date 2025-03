Golgheter în Superligă, pe ultimul loc în China. Echipa lui n-a luat niciun punct și n-a dat niciun gol

Alexandru Tudorie a părăsit Superliga României, după o jumătate de an excelentă la Petrolul. Autor a nouă goluri, el era unul dintre golgheterii Superligii. Chinezii de la Wuhan Three Towns au plătit clauza de reziliere și l-a cumpărat în această iarnă.

Petrolul a fost nevoită să-l vândă pe 200.000 de euro

Petrolul a primit 200.000 de euro în schimbul fotbalistului de 28 de ani. Tudorie venise în vară de la UTA, unde nu marcase deloc și a reușit să-și relanseze cariera la Ploiești. El a explodat sub comanda lui Mehmet Topal, fapt care a atras atenția unor cluburi de afară asupra lui.

Tudorie a avut o ofertă mult mai bună din Libia, dar nu a vrut să plece din cauza insecurității de acolo. A venit apoi oportunitatea de a juca în China și a acceptat-o. Momentan, nu pare să fi fost o mutare extraordinară din punct de vedere sportiv.

Echipa lui a început extrem de slab noul sezon. După două meciuri are zero puncte și zero goluri marcate. Este pe ultimul loc în campionat. Tudorie a fost titular și integralist în ambele meciuri.

Plecarea lui Tudorie l-a lăsat descoperit pe Mutu

Antrenorul Petrolului a rămas într-un singur vârf de atac, nigerianul Irobiso, care e fără gol marcat în acest sezon.

„După plecarea lui Tudorie era indicat să mai aducem un vârf, pentru a fi concurență. Irobiso trece printr-o secetă. Trebuie să marcheze și el. Nu putem aștepta mereu să dea gol Gicu Grozav. Nu am adus un alt atacant, deși era indicat să o facem. Nu pot să răspund eu de ce nu am adus. E o problemă a conducerii”, a declarat Adrian Mutu.

Petrolul are un bilanț dezamăgitor în 2025. Din opt partide a câștigat una, a remizat în trei meciuri și a pierdut patru. Ploieștenii au doar șase puncte din 24 posibile și cinci goluri marcate. Echipa a fost destabilizată însă de “măcelul” de la meciul cu UTA, când Sebastian Colțescu și Andrei Antonie au anulat două goluri perfect valabile ploieștenilor.

Chemat la Comisia de Disciplină pentru declarații

Mutu a avut un discurs virulent la adresa lor și a cerut excluderea din arbitraj, cel puțin până la vară.

„Din păcate, s-a întâmplat ce s-a întâmplat la meciul cu Arad de acasă. Practic, ni s-au luat șansele la play-off! Am fost chemat la comisie pentru declarațiile pe care le-am dat. Pătăm imaginea fotbalului românesc. În comunicat așa a apărut. Noi suntem cei care pătăm imaginea fotbalului, nu cei care își bat joc de munca noastră.

E de râs, nu? Cam asta se întâmplă. În loc să luăm medalii pentru ceea ce am făcut pentru fotbalul românesc, ei ne cheamă la comisii când dăm o declarație. Poate a fost puțin cu punctul pe ‘i’ și a fost puțin mai nervoasă, dar acesta a fost singurul lucru pe care l-am putut face ca să ne apărăm clubul și munca. Ți se bagă pumnul în gură atunci când spui adevărul”, a reacționat Mutu, supărat, la podcastul Don Mutu, găzduit de Horia Ivanovici la FANATIK.