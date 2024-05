„Obsesia lui Pițurcă”, cel mai bun marcator al României la Euro! Starurile fără gol înscris și „nebunia” lui Ionel Ganea la meciul cu Anglia. Episodul 6

Naționala României este pe ultima sută de metri a pregătirilor pentru Euro 2024, dar până la debutul contra Ucrainei noi vom continua să vă prezentăm

„Hai la Euro!”, episodul 6. Surpriză uriașă: Bogdan Stancu, cel mai bun marcator al României la Campionatele Europene

„Am ajuns la episodul cu numărul 6 din «Hai la Euro!», acest serial captivant pe care vi-l propunem împreună cu prietenul nostru Andrei Vochin, reputatul jurnalist și actualul consilier al președintelui Federației Române de Fotbal. Vom vorbi acum despre golgheterii României la Campionatele Europene.

Și chiar sunt curios ce va urma, pentru că sunt foarte multe nume pe care le-am uitat, iar eu cred că golgheterul este unul surpriză. Hai să vorbim despre băieții care o «înțeapă», care o bagă în poartă. Practic, vedetele unei echipe… Cine marchează este eroul echipei, fotbalistul aflat în lumina reflectoarelor”, ne-a introdus Horia Ivanovici în atmosfera unui nou episod al acestui serial care se bucură de o mare audiență în rândul susținătorilor echipei naționale.

„Acum, când începem să vorbim despre golgheterii echipei naționale la turnee finale, ne dăm totuși seama de impactul pe care România l-a avut la Campionatele Europene în decursul istoriei”, a început Andrei Vochin prezentarea, completat imediat de moderator: „Chiar așa puține… Și turneele, dar și golurile puține”.

„Da, goluri puține… Dar turnee finale să știi că nu-s puține. Dacă te uiți în istoria altor țări și le dai la o parte pe cele care se califică la aproape fiecare turneu, nu găsești atât de multe naționale cu șase turnee finale în momentul ăsta. Doar că noi n-am făcut niciodată un turneu European așa cum am făcut un Mondial. Noi la Mondial parcă ne-am manifestat mult mai spectaculos decât la turneele finale Europene.

Aici, golgheterul turneelor finale este un jucător care a marcat două goluri și este singurul jucător care a marcat două goluri în istoria turneelor finale ale echipei României. Iar el nu este nici Bölöni, nu este nici Răducioiu, nu este nici Viorel Moldovan… Iar Adrian Ilie n-a marcat niciun gol la turneele finale de Campionat European. Golgheterul este… Bogdan Stancu! Cu două goluri și ambele marcate din penalty”, este anunțul surprinzător al lui Andrei Vochin despre golgheterul all-time al României la Euro.

„Aoleu! Bine, cu două goluri… Deci nu există niciun alt jucător la turnee finale care să fi marcat mai mult de două goluri? Nici măcar Mutu?”, reacționează, oarecum șocat, Horia Ivanovici la auzul unei asemenea vești.

„ În 1984 am avut două goluri, prin Bölöni și Coraș. În 1996, am marcat un singur gol, Răducioiu în meciul cu Spania. În 2000, am marcat mai mult… A dat Viorel Moldovan în primul meci cu Germania, n-am dat niciun gol cu Portugalia, iar la victoria cu Anglia, acel celebru 3-2, au marcat Cristi Chivu, Dorinel Munteanu și Ionel Ganea din penalty, în ultimul minut al meciului. Iar la penultimul European, cel din 2008, un singur gol marcat de Mutu. Golgheterul s-a făcut abia la ultimul European, la care am participat, în 2016”, este scurta istorie a marcatorilor pe care România i-a avut la Europene făcută de Andrei Vochin.

„Momentan, Bogdan Stancu e istorie. E jucătorul cu cele mai multe goluri marcate. Ce fel de fotbalist era Bogdan Stancu?”, a vrut să afle moderatorul ce calități l-au făcut pe Bogdan Stancu să devină cel mai bun marcator „tricolor” la Euro. Un jucător pe care în episoadele precedente îl numisem „Obsesia lui Pițurcă” pentru încăpățânarea cu care era folosit de fostul selecționer, deși în multe dintre cazuri nu era recomandat.

„Bogdan Stancu era un fotbalist care avea o înzestrare tehnică mult peste medie, un mare puncheur, un mare simțitor al porții. Un om cu un instinct de marcator extraordinar, dar căruia îi adăuga o inteligență tactică ieșită din comun în foarte multe meciuri. Bogdan Stancu n-a fost vârful împins, a fost jucător de aripă stângă, al doilea vârf… Nu a fost genul Cămătaru, dar a priceput și a fost dispus să facă ce-i spun antrenorii, să ajute echipa națională și în același timp să și marcheze pentru echipa națională.

Din punctul meu de vedere era foarte inteligent tactic. Și chiar mi-a părut rău în momentul în care și-a anunțat retragerea din echipa națională, juca încă prin Turcia și mi se părea că încă mai ar mai fi putut să evolueze pentru România”, e portretul lui Bogdan Stancu „pictat” de Andrei Vochin.

Golul marcat de Chivu contra Angliei la Euro 2000, cel mai frumos din istoria participării României la Campionatele Europene

Odată analizată problema celui mai bun marcator la Euro, s-a trecut și la dezbaterea altor subiecte la fel de interesante despre golurile înscrise de „tricolori” la marea competiție europeană. „Care a fost golul cel mai frumos de la Euro?”, l-a provocat Horia Ivanovici pe actualul consilier al președintelui FRF.

„Cred că cel mai frumos gol e cel al lui Cristi Chivu din meciul cu Anglia. Chiar dacă poate a fost o întâmplare… Centrare sau șut din partea stângă, nu se știa ce a fost, mingea a lovit bara și a intrat în poartă.

Mie mi-a mai plăcut un gol, să spun ca muncă de echipă… Cel al lui Bölöni din 1984. Un moment în care Coraș, dacă nu mă înșel, îi așează mingea cu călcâiul într-o fază în viteză. I-o lasă undeva pe 16-18 metri, ceea ce pentru Loți era suficient și cu stângul ăla a bubuit-o în poartă”, e sigur pe el Andrei Vochin.

„După părerea ta, care a fost cel mai mare atacant din naționala României la turneele finale de Euro?”, e noua întrebare-capcană a moderatorului pentru invitatul său special la „Hai la Euro!”, serial premium realizat de FANATIK în colaborare cu STALINSKAYA.

Răspunsul lui Andrei Vochin vine repede și fără nicio ezitare: „Cel mai bun randament ca atacant central mie mi s-a părut că l-a dat Viorel Moldovan. Dar nu prea avem de unde să alegem, pentru că la turneele finale prezența noastră ofensivă nu a fost cea pe care am văzut-o ori în preliminarii, ori la Campionatele Mondiale”.

Motivele pentru care România a deziluzionat din punct de vedere ofensiv la Euro

Dar de ce avem așa puține goluri marcate în istoria participării noastre la Campionatele Europene? Care ar fi cauzele? O dilemă pe care și Horia Ivanovici o vrea lămurită: „Când am ajuns la Euro, ne-am confruntat cu echipe de o mare valoare și nu am mai făcut față? Ăsta e principalul motiv? Sau neavând neapărat un ADN de participare la turnee finale pe bandă rulantă, cum are Germania sau are Spania, ne strivea puțin cu presiunea lui…”.

„N-aș spune nici asta. Eu cred că echipa națională de fotbal a României este o echipă care întotdeauna și-a știut limitele și a tacticizat totul de asemenea natură încât să scoată în evidență plusurile și să se acopere minusurile. Ei bine, această tacticizare, în momentul în care o pui în fața unei echipe europene care e la fel de puternică la capitolul ăsta, nu mai poți să ai plusul respectiv contra ei. Pe când cu echipele din America de Sud, așa cum le-am întâlnit pe cele de la Campionatele Mondiale, care au în componență jucători foarte talentați, dar nu atât de disciplinați tactic, prin această disciplină a noastră tactică reușim să-i păcălim. Reușim să-i batem până într-un final.

În America am jucat cu două echipe europene și cu trei echipe din afara Europei. Pe Columbia am bătut-o, pe Statele Unite am bătut-o, pe Argentina am bătut-o… Când ne-am încurcat? Cu Elveția în grupă, echipă europeană, și cu Suedia în sferturi de finală, echipă europeană. Deci cred că ăsta este atuul nostru: tacticizarea foarte bună a jocurilor. Dar în momentul în care și adversarul e capabil să facă lucrul ăsta, nu mai devine un avantaj”, răspunde sigur pe el Andrei Vochin cu ajutorul unei excelente „analize tactice”.

Rodion Cămătaru, fără gol marcat la Euro 1984

Având așa puține participări la Campionatele Europene, implicit și goluri marcate, era normal ca nume mari ale fotbalului românesc să nu se regăsească printre marcatori. În special, atacanți de mare clasă, precum Rodion Cămătaru sau Adrian Ilie.

„Care atacanți mari nu au marcat la Euro? Au participat la Euro, dar nu au înscris”, este întrebarea lui Horia Ivanovici la care Andrei Vochin vine imediat cu exemplul de la prima noastră participare la turneele finale: „La Euro 1984 a fost, de exemplu, Rodion Cămătaru… A participat și nu a reușit să marcheze”.

„Cămătaru, probabil cel mai cel mai valoros, cel mai mare vârf autentic, număr 9 să-i spunem așa, din istorie. Și Răducioiu a fost număr 9. După părerea mea, cei mai mari. Poate acum am uitat pe cineva, dar cred că cei mai mari din istorie au fost Cămătaru și Răducioiu. Ca număr 9…”, continuă moderatorul.

„Din istorie, nu! Pentru că nu putem să-l uităm pe Dumitrache, nu putem să-l uităm pe Dudu Georgescu. Eu i-am prins jucând și spun sigur că dintre toți atacanții români cel mai înzestrat și cel mai bun a fost Dumitrache. Și pe Dumitrache l-am văzut puțin, dar avea niște calități uluitoare.

Știi când vorbești de mari jucători? În zilele noastre lumea se uită așa, puțin la tine… Dar peste zece ani, când vei spune un mare atacant care n-a marcat la un turneu final, poți să-l bagi și pe Keșeru! Acum o să zică lumea așa, dar peste zece ani alt gust are vinul”, încheie Vochin discuția pe acest subiect.

Povești memorabile cu marcatorii României la Campionatele Europene: „nebunia” lui Ionel Ganea din finalul meciului cu Anglia de la Euro 2000

Cu o prezență ofensivă slabă la Campionatele Europene, e clar că și poveștile cu marcatorii României nu sunt foarte multe. Dar ele există… Și merită să vi le reamintim.

„Avem vreo poveste cu atacanții care au marcat la Euro? Vreo poveste memorabilă? Sau s-a întâmplat ceva la aceste Euro cu cei care au marcat? Atacanții au avut momente mai dificile sau poate au prins vreun transfer?”, continuă Horia Ivanovici să-l descoase pe invitatul special al serialului „Hai la Euro!”.

„N-am prins povești de genul ăsta trăite de mine. Dacă n-au marcat, îți dai seama că nu prea au prins nici transferuri. Europenele pentru atacanții noștri n-au fost grozave, n-au fost repere. Coraș, de exemplu, care nu era un 9 clasic, a dovedit la Euro 1984 de ce Mircea Lucescu avea încredere în el, că a făcut un turneu foarte bun și a marcat în fața Germaniei Federale.

Un alt moment este «nebunia» lui Ionel Ganea din finalul meciului cu Anglia, când pur și simplu a pus mâna pe minge… Era ultimul minut de joc, trebuia să câștigăm, aveam un penalty și cineva trebuia să-l execute. Și el s-a dus «N-am nicio problemă, dați-mi mingea încoace». Și a marcat și am bătut Anglia cu Ionel Ganea. Și îți dai seama ce atacanți aveam pe la echipa națională atunci… Erau și Mutu, și Ganea, și Viorel Moldovan.

Uite, Mutu e un alt atacant, nu e număr 9, dar e un jucător de atac care a marcat o singură dată, mult sub capacitatea lui. Dar nici nu s-a calificat decât de două ori. Adică el a mai fost la Euro în 2000, când era aproape debutant la echipa națională”, își mai descarcă Andrei Vochin din „tolba cu amintiri”.

Urmează Euro 2024… Vom continua tradiția nefastă din punct de vedere al golurilor marcate sau vom reuși să spargem blestemul? În cine am putea să ne punem speranțele? Iată câteva întrebări la care Horia Ivanovici și Andrei Vochin au încercat să răspundă în finalul episodului 6 al serialului „Hai la Euro!”.

„Poate îl vom vedea pe Pușcaș să facă un turneu final memorabil în 2024. Îl așteptăm pe Pușcaș, pentru că el este unul dintre favoriții lui Edi”, încearcă moderatorul o „profeție” pentru Euro 2024.

„Asta voiam să spun în încheiere. Ok, avem două goluri… Golgheterul… Păi ăsta este un teritoriu virgin, astfel încât oricine marchează două goluri fără să dea din penalty sau trei goluri devine golgheterul all-time al echipei naționale la turneele finale de Campionat European. Să fie Pușcaș, să fie Drăguș, să fie oricine…”, e concluzia optimistă a lui Andrei Vochin, care va fi participa din nou la un turneu final de Euro în calitate de oficial al FRF.

