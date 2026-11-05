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Golgheterul Craiovei Maxima nici nu vrea să audă de comparația cu echipa actuală! „Noi băteam Italia! E o enormitate”

Tibi Cocora
05.11.2026 | 20:00
Golgheterul Craiovei Maxima nici nu vrea sa auda de comparatia cu echipa actuala Noi bateam Italia E o enormitate
EXCLUSIV FANATIK
Rodion Cămătaru respinge comparația dintre Craiova Maxima și actuala Universitatea Craiova. Foto: Colaj Fanatik.
Rodion Cămătaru respinge comparația dintre Craiova Maxima și actuala Universitatea Craiova. Fostul golgheter explică de ce nici zece titluri nu ar fi suficiente.
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Rodion Cămătaru a revenit asupra comparației dintre Craiova Maxima și actuala echipă a Universității Craiova. Fostul mare atacant al oltenilor consideră că performanțele celor două generații nu pot fi puse pe același plan, chiar dacă formația pregătită de Filipe Coelho a reușit să câștige campionatul, Cupa și Supercupa României. Cămătaru a explicat, la FANATIK SUPERLIGA, de ce rezultatele obținute împotriva marilor echipe europene și contribuția la echipa națională fac diferența în favoarea Craiovei Maxima.

Rodion Cămătaru respinge comparația dintre Craiova Maxima și actuala Universitatea Craiova: „E o enormitate!”

Dezbaterea privind valoarea Craiovei Maxima în raport cu actuala generație a Universității Craiova continuă să provoace reacții în Bănie. Deși echipa lui Filipe Coelho a readus trofeele în vitrina clubului, Rodion Cămătaru consideră că simpla comparație a palmaresului nu este suficientă pentru a stabili valoarea celor două formații. Fostul golgheter al Craiovei Maxima a amintit că generația sa avea numeroși jucători convocați la echipa națională a României și reușea rezultate importante împotriva unor adversari de calibru din fotbalul european.

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„Craiova, la vremea aceea, bătea Italia, avea 10 jucători la națională, bătea și Anglia, echipe mari. E o enormitate. Pe lângă Benfica, Bordeaux. Aici trebuie făcută o asemănare cu echipa din zilele noastre. O comparație între cele două Craiove nu e ok, dar fiecare vede într-un fel. Presa vede cumva, eu cumva. Întrebările au fost în așa natură încât să spunem lucrurilor pe șleau”, a declarat Rodion Cămătaru, la FANATIK SUPERLIGA.

„Poți să iei încă 10 titluri!”. De ce Cămătaru consideră că trofeele nu spun întreaga poveste

Rodion Cămătaru a explicat că numărul trofeelor nu reflectă întotdeauna valoarea unei generații. Fostul internațional a subliniat că fotbalul românesc funcționa după reguli diferite în perioada Craiovei Maxima, când transferurile jucătorilor străini erau extrem de limitate. În acest context, Universitatea Craiova reușise să construiască un nucleu de fotbaliști români care reprezentau și baza echipei naționale. Cămătaru consideră că forța acelui lot și nivelul adversarilor întâlniți cântăresc mai mult decât o comparație strict numerică a trofeelor.

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„Se poate spune: «Câte titluri au luat ăia? Două-trei cupe, uite că au luat și ăștia la fel». Diferența unde e, care e diferența atunci? Diferența e că atunci nu prea puteai aduce stranieri în România și 8 jucători erau în echipa națională, mă repet. Așa poți face o echipă mare. Poți să iei încă 10 titluri de acum înainte cu adversari modești. Eu zic că și dacă iei 10 titluri nu ai cum să faci comparația cu Craiova Maxima”, a continuat fostul mare atacant al oltenilor.

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În ciuda poziției ferme privind comparația dintre cele două generații, Rodion Cămătaru nu a exclus posibilitatea ca actuala Universitatea Craiova să ajungă la performanțe și mai importante: „Rămân, în final, titlurile, în rest nu mai e nimic. Actuala echipă poate, totuși, să ne întreacă, e clar”, a încheiat Rodion Cămătaru, la FANATIK SUPERLIGA.

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Tibi Cocora
Tibi Cocora
Andrei Tiberiu Cocora este jurnalist sportiv și colaborator FANATIK, unde publică materiale dedicate fotbalului românesc, cu un accent deosebit pe sportul din Oltenia și pe poveștile din spatele performanțelor.
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