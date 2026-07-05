Golgheterul Craiovei rupe tăcerea. Ce șanse are Universitatea în Liga Campionilor: „Vreau să marchez în fiecare meci!”

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Universitatea Craiova a fost cea mai bună echipă a României din sezonul trecut. Oltenii s-au impus atât în SuperLiga, cât și în Cupa României, deși în UEFA Conference League au ratat în ultimul minut calificarea în play-off. Ambițiile pentru noua stagiune au crescut, în condițiile în care elevii lui Filipe Coelho vor începe din primul tur preliminar al UEFA Champions League.

Assad Al Hamlawi rupe tăcerea după sezonul de vis

Unul dintre artizanii sezonului excelent al oltenilor este Assad Al Hamlawi. Venit la Universitatea Craiova în vara anului trecut, atacantul care reprezintă Palestina s-a adaptat foarte bine și a reușit să marcheze nu mai puțin de 16 goluri pentru „Știința”. Acesta și-a petrecut vacanța în Suedia, țara în care s-a născut, unde s-a relaxat alături de prieteni.

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Aflat în timpul liber, Assad Al Hamlawi a fost de acord să filmeze un vlog alături de unul dintre bunii săi prieteni, Ken Kafuka. După mai multe activități într-un parc de distracții, atacantul oltenilor a mers la o masă, unde a fost prezent și fratele său, Ännäss Al-Hamlawi, cel care ar putea veni în SuperLiga, . Întrebat despre sezonul recent încheiat, atacantul a avut doar cuvinte de laudă la adresa echipei, mărturisind că tot ceea ce i s-a întâmplat în Bănie a fost un adevărat vis.

„Suntem de două ori campioni. Mă simt foarte bine, e un sentiment extraordinar. Știu că acum suntem în vacanță, dar abia acum realizez ce am făcut. Acum câțiva ani nu mi-aș fi imaginat că aș ajunge aici”, a spus Assad Al Hamlawi despre cele două trofee obținute în Bănie.

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Ce șanse are Universitatea în Liga Campionilor

Universitatea Craiova se va duela cu ML Vitebsk în primul tur preliminar al UEFA Champions League, iar adversarul este, cel puțin la prima vedere, unul accesibil. Assad Al Hamlawi a transmis că și-ar dori să înscrie în fiecare partidă din cupele europene. Totodată, obiectivul său este să se bucure de momente cu fotbal la cel mai înalt nivel.

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„(n.r. – Ce ți-ai dori să atingi în preliminariile UCL?) Vreau să marchez în fiecare meci, nu contează competiția. Vreau să mă bucur de fiecare moment. E pentru prima oară când joc în Champions League, până acum am bifat doar Conference League. Fie că va fi Champions, Europa sau Conference League, voi încerca să mă bucur de fiecare moment”, a mai declarat atacantul oltenilor.

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Oltenii au plătit un milion de euro pe Al Hamlawi

Assad Al Hamlawi a ajuns la Universitatea Craiova în vara anului trecut, Tudor Băluță fiind cel care l-a recomandat, cei doi fiind colegi la Slask, în Polonia. , fiind golgheterul echipei în sezonul de vis. Cum evoluțiile sale au convins, cota de piață i-a explodat, fiind evaluat în prezent la nu mai puțin de două milioane de euro.