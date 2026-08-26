Golgheterul din SuperLiga visează la naționala României! Ar reveni la FCSB?! „Îmi pare rău că nu am vorbit cu Gigi Becali”

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Andrei Dumiter traversează o formă excelentă la FC Botoșani. Atacantul de 27 de ani a ajuns la cinci goluri în primele șase etape ale noului sezon și impresionează. FANATIK a stat de vorbă cu el și a aflat mai multe detalii despre perioada prin care trece, dar mai ales despre gândurile sale legate de FCSB, fosta sa echipă.

Andrei Dumiter, atacantul momentului în SuperLiga

după ce a marcat unicul gol al confruntării FC Botoșani – Csikszereda. Fotbalistul l-a șocat chiar și pe Ilie Dumitrescu cu însă i-a răspuns acum. Ce a mai spus despre forma prin care trece, dar și despre ce are de gând să facă, aflați chiar în rândurile ce urmează.

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Andrei, ai marcat în 6 etape mai mult decât în ultimele 3 sezoane. Cum explici?

– Păi sunt mai multe lucruri, dar în primul rând că am început să joc meci de meci. Am avut încrederea domnului președinte 100% de când am venit la Botoșani. M-am pus pe picioare cu Leo Grozavu și apoi am continuat cu Marius Croitoru. Chiar am văzut declarațiile lui Ilie Dumitrescu și aș vrea să lămuresc ceva. Antrenorul ne-a spus să îi spunem Marius, iar respectul pe care trebuie să i-l oferim e pe teren, iar în afara terenului suntem prieteni și ne-a cerut să îi spunem așa.

5 goluri în 6 meciuri, te gândești și la titlul de golgheter?

– N-am mai marcat în ultimele sezoane foarte mult și mă bucur că am reușit să o fac acum. Am făcut anumite schimbări în viața mea și se pare că am găsit cheia. Sunt foarte fericit și sper să marchez cât mai mult. Eu sunt convins că mă pot bate și pentru titlul de golgheter, dar depinde și de parcursul echipei și de alte lucruri. Eu voi face tot ce voi ține de mine.

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Fostul atacant de la FCSB și-a angajat un psiholog sportiv

Ce schimbări ai făcut în viața ta?

– Mereu am fost un tip care a muncit și am investit în mine. Lucrez cu un psiholog sportiv de un an de zile și m-a ajutat foarte mult. Am avut și mental coach, dar aveam nevoie de mai mult și am vrut să aprofundez problema. Lucrez și cu personal trainer, Vlad Nicoară, plus pe partea de nutriție.

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Ai avut o perioadă mai dificilă, multe accidentări.

– Da, nu mi-a fost deloc ușor după ultima accidentare la UTA și nu găseam cauzele pentru care mă accidentam destul de des, mai ales când eram într-un moment bun. Știam că e cumva problema la mine și că trebuie să o rezolv. Cei de la Botoșani au avut încredere în mine într-o perioadă în care nu eram foarte bine și le mulțumesc pentru asta.

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De crede că jucătorii români trebuie să lucreze mult din punct de vedere mental

Crezi că are aici jucătorul român un minus față de cei din străinătate? Îi sfătuiești pe jucători să lucreze cu un psiholog sportiv?

– Sunt 100% convins că această parte este neglijată, chiar dacă ia un pic de amploare acest subiect. Este bine să lucrezi și cu mental coach, dar la mine nu a fost de ajuns și îi sfătuiesc să lucreze cu un psiholog sportiv pentru că va fi o schimbare majoră.

De ce?

– Noi ca oameni și ca societate nu venim cu un istoric foarte bun. Vii cu niște lucruri negative din copilărie, plus sistemul în care am fost noi crescuți și e greu să te reechilibrezi. Ai nevoie de ajutor specializat pentru că ei știu cum să pună problema.

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Ofertă din Turcia pentru golgheterul Botoșaniului

Ai avut o ofertă din liga a doua din Turcia. Te gândești la un transfer?

– Când ești atacant și dai goluri e normal să apară oferte. Acuma nu știu ce să zic. De asta se ocupă cei din spate și dacă va fi ceva bun pentru club și pentru mine vom discuta. Eu mă concentrez pe ce am de făcut și dacă voi continua forma bună cu siguranță vor veni oferte și mai bune.

Ai lua în calcul în iarnă o ofertă de la FCSB?

– Niciodată nu se știe. Depinde de context, de mai multe lucruri. Dacă înainte eram mai vocal sau poate spuneam că n-aș putea să mă mai întorc niciodată, acum nu știu. Vedem ce va fi pe viitor și aș lua în considerare orice ofertă. Nu aș refuza-o categoric

Ai marcat o dublă cu FCSB. A contat mult pentru moralul tău, mai ales că ai jucat acolo?

– Da, dar încerc să mă motivez suplimentar cu orice echipă, dar cu ei parcă vine mai natural. Ai o motivație suplimentară când joci cu FCSB și a fost un meci perfect pentru mine pentru că am reușit să marchez de două ori din trei ocazii. Normal că te gândești că dacă reușești o dublă în fața unei echipe bune ca FCSB, cu o apărare foarte bună, să ai evoluții mai bune în fața unei echipe mai slab cotate.

Dumiter și regretul său după perioada FCSB

Poate mai mult Botoșani anul acesta. Care e obiectivul echipei?

– Da, chiar dacă avem doar 6 puncte după 6 etape, dar am jucat cu echipe foarte bune. Obiectivul e clasarea în primele 8 locuri. Sperăm să jucăm din nou barajul pentru cupele europene. Cred că suntem o echipă bună și sper să avem continuitate pe tot parcursul campionatului, să fim cât mai în față.

Ai veun regret legat de perioada petrecută la FCSB?

– Singurul regret e că nu am știut niciodată cu exactitate ce se întâmplă și cred că asta e o problemă mare pentru că nu știi cu cine să vorbești dacă este o problemă. Dacă joci sau nu joci, cine te scoate din echipă… Domnul Becali decide tot, doar că poate fi influențat de anumiți oameni și e greu să îți dai seama unde greșești sau cum poți fii mai bun, ori ce s-a întâmplat. Dânsul a vrut să ia legătura cu mine și îmi pare rău că nu am vrut să vorbesc cu el, dar nu am vrut să apară discuții în vestiar.

De ce a plecat de la FCSB și ce șanse le dă la titlu

De ce nu ai mai continuat acolo?

– Am avut o accidentare, m-a lovit un coleg la antrenament cu două zile înainte de startul sezonului. Aveam șanse mari să încep ca titular pentru că eram în atac doar eu cu Ianis Stoica. După ce am revenit au mai fost aduși Compagno, Omrani și Miculescu. Primul meci la revenire a fost cu Silkeborg, unde am pierdut și s-a rupt totul. În iarnă mi-au spus că am șanse mici să joc și am decis să plec, deși puteam să rămân până la finalul contractului. Puteam să rămân și poate să profit de șansa care apărea, dar nu am vrut și am decis să merg la Voluntari.

Cum ți se pare lupta la titlu în acest sezon. Ai jucat cu FCSB, Rapid, U Cluj…

– Cred că și FCSB și Rapid au început mult mai bun de sezon. FCSB e o echipă bună și când vor intra în ritm și vor avea un 11 stabil, vor fi foarte buni pentru că au calitate. Cu Rapid am jucat bine, cu FCSB am pierdut la ultima fază. U Cluj joacă foarte bine între linii, cu multe pase și e greu să îi prinzi pe contraatac, iar Rapid e o echipă bună, cu un joc direct. FCSB se bazează pe valoarea individuală a jucătorilor.

Andrei Dumiter speră că Gică Hagi îl va chema la echipa națională

E cel mai bun început de sezon din cariera ta?

– Clar da, mai ales din punct de vedere al cifrelor. Am 5 goluri, am obținut un penalty, plus alte ocazii importante pe care mi le-am creat. Puteam să marchez și mai mult pentru că am mai avut niște ratări destul de mari. Sunt concentrat să continui la fel.

Sincer, te gândești și la echipa națională?

– Normal că mă gândesc și a fost un obiectiv important în toată cariera mea de până acum. Vreau să fiu acolo, dar știu că mai am mult de muncit și de arătat pe teren. Nu e ușor să joci la națională, dar cred că am calitățile necesare, trebuie doar să confirm că acest început de sezon nu e o întâmplare.