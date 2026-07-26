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Golgheterul lui Dinamo, ofertat de FCSB: „Bă, te vrea Gigi Becali!” Fotbalistul a dat răspunsul pe loc

Golgheterul lui Dinamo, la un pas să „trădeze” și să semneze cu FCSB, fiind dorit inclusiv de Gigi Becali! Ce răspuns a dat când a fost întrebat de această mutare
Gabriel-Alexandru Ioniță
26.07.2026 | 07:00
Golgheterul lui Dinamo ofertat de FCSB Ba te vrea Gigi Becali Fotbalistul a dat raspunsul pe loc
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Golgheterul lui Dinamo, ofertat de FCSB: "Bă, te vrea Gigi Becali!". Foto: Sport Pictures
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Claudiu Niculescu (50 de ani), fostul golgheter al lui Dinamo, a avut la un moment dat, pe când încă evolua în „Ștefan cel Mare”, o discuție pentru a se transfera la marea rivală FCSB, echipă care la vremea respectivă încă purta denumirea de Steaua. Abordat la acea vreme chiar de către Cosmin Olăroiu, antrenorul de atunci al roș-albaștrilor, și dorit inclusiv de patronul Gigi Becali, fostul atacant a refuzat însă ferm această variantă.

Cum a refuzat Claudiu Niculescu, fostul golgheter al lui Dinamo, o propunere de a semna cu FCSB

După cum a dezvăluit chiar el acum, Niculescu și-a motivat alegerea spunând că era mult prea atașat față de clubul alb-roșu pentru a putea lua o astfel de decizie. „Nu am avut o ofertă propriu-zisă, doar o întrebare. Nu știu dacă își mai aduce aminte Oli (n.r. Cosmin Olăroiu). Ne-am întâlnit undeva pe Dorobanți, eram la o cafenea.

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El era antrenor la Steaua (n.r. actuala FCSB), eu jucam la Dinamo și m-a întrebat: ‘Bă, ai vrea să vii? Uite, te vreau, te vrea și Gigi’ și am zis: ‘Nu pot, pentru că am sufletul aici, nu m-aș simți confortabil, nu aș fi fericit’. Da, ok, financiar să spunem, poate era mai bine, dar n-am intrat în detalii, n-am ajuns la aceste discuții, din start am dat răspunsul nu.

Au mai fost cazuri în care mi s-a mai pus această întrebare și de alte cluburi și am refuzat pentru că am avut o dorință foarte mare atunci când jucam să-mi închei cariera la Dinamo. Din păcate nu s-a întâmplat asta… Dar nu mai e ca înainte, jucătorii să stea mult timp la un club”, a spus Claudiu Niculescu, potrivit digisport.ro. 

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Ce planuri de viitor are Claudiu Niculescu după despărțirea de Unirea Slobozia

Devenit antrenor după retragerea din activitatea de fotbalist, Claudiu Niculescu a activat ultima dată la Unirea Slobozia. În prezent liber de contract, fostul internațional, renumit pentru modul în care executa loviturile libere, a dezvăluit cu aceeași ocazie că își dorește ca în viitorul apropiat să pună în scenă un proiect personal foarte interesant:

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Claudiu Niculescu, fostul antrenor de la Unirea Slobozia. Foto: Sport Pictures

„De când am terminat contractul cu Unirea Slobozia, m-am ocupat foarte intens de un proiect de suflet al meu, la care mă gândesc de foarte mulți ani, și anume acela de face antrenamente individuale cu copii, cu tineri, chiar și cu seniori. Voi lucra eu personal cu acești tineri în tot ceea ce înseamnă biomecanica lovirii mingii”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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