Golgheterul României, Răzvan Marin, le-a răspuns sec olandezilor la conferința de presă de dinaintea meciului dintre România și Olanda

Răzvan Marin, declarații seci pentru jurnaliștii batavi înainte de România – Olanda

Răzvan Marin (28 de ani) a marcat două goluri la Euro 2024. A punctat pentru 2-0 în Ucraina – România 0-3 și a închis tabela la 1-1 în Slovacia – România 1-1. Mijlocașul central se pregătește de o nouă prestație pe măsură și în confruntarea cu Olanda, programată marți, 2 iulie, de la ora 19:00, pe Allianz Arena, din Munchen.

„Știam foarte bine odată ce ne-am calificat la Euro că așteptările vor fi mult mai mari din partea tuturor. Cu siguranță acum sunt și mai mari, dar cred că mental stăm foarte bine, rezistăm acestei presiuni, acestor așteptări. Suntem pregătiți să facem lucruri mari.

Înainte de toate, îmi doresc foarte mult să câștigăm meciul, ca să trecem mai departe pentru noi și pentru România.

Dacă voi dormi? Da, trebuie să mă odihnesc, să fiu 100% pentru meci. Glumesc. Suntem pregătiți, așteptările sunt mult mai mari, dar ne-am pregătit foarte bine toată această săptămână, am avut 6 zile de recuperare și sunt sigur că cine va intra mâine pe teren va da totul pentru a califica România mai departe.

Cel mai important este ca echipa să câștige. Am realizat primul nostru obiectiv, să ieșim din grupe. Mă bucur că am ajutat prin realizări, prin evoluții bune. Cum am mai spus, îmi doresc doar ca România să ajungă cât mai departe”, a declarat Răzvan Marin, înainte de România – Olanda.

Care e starea de sănătate a golgheterului „tricolorilor” la Euro 2024

O răceală l-a ținut pe bară, dar între timp s-a refăcut și e pregătit să dea piept cu van Dijk & Co.

„Sunt bine, a fost doar o mică răceală, dar acum sunt bine, la 100%. Sunt gata să dau totul pe teren mâine”. Referitor la adversara României, mijlocașul a transmis „Știm foarte bine ce fel de jucători are naționala Olandei, de top, care joacă la cele mai bune echipe din lume. Poate au avut un start mai greu la acest Campionat European, dar trebuie să ne vedem de treaba noastră, să ne concentrăm la ce avem noi de făcut”.

Răzvan Marin a fost legitimat timp de doi ani la cel mai important club din Olanda, Ajax Amsterdam. În 2019, „lăncierii” au plătit 12,5 milioane de euro pentru transferul său de la Standard Liege. Mijlocașul român a avut doar 17 apariții pentru formația din capitala „Țării Lalelelor”.

Am învățat multe lucruri din perioada la Ajax, dar am trecut mai departe, face parte din trecut. Sunt fericit că am jucat acolo, am învățat foarte multe lucruri. Nu e neapărat un avantaj că am jucat în Olanda, la echipa națională este diferit. Îmi amintesc că era o ligă dificilă, dar la echipa națională lucrurile stau diferit” – Răzvan Marin

