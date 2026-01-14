Sport

Video. Golgheterul SuperLigii inventat de Gică Hagi, „dublă” cu Real Madrid! Atacantul a marcat două goluri în ultimele 8 minute și i-a eliminat pe „galactici” din Cupa Spaniei

Spaniolul Jefte Betancor, fost jucător la Farul și FC Voluntari, a făcut meciul carierei în Cupa Spaniei, marcând o „dublă” într-un succes cu 3-2 contra lui Real Madrid.
Bogdan Mariș
15.01.2026 | 00:02
Video Golgheterul SuperLigii inventat de Gica Hagi dubla cu Real Madrid Atacantul a marcat doua goluri in ultimele 8 minute si ia eliminat pe galactici din Cupa Spaniei
breaking news
Fostul atacant al Farului, Jefte Betancor, a reușit o „dublă” contra lui Real Madrid. FOTO: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Real Madrid a suferit un eșec uluitor la debutul lui Alvaro Arbeloa pe banca tehnică, 2-3 contra lui Albacete. Fostul atacant al Farului, Jefte Betancor, a reușit o „dublă” fabuloasă în repriza secundă, cel de-al doilea gol fiind înscris în prelungirile întâlnirii.

Fostul atacant al lui Gică Hagi, meciul carierei! A marcat o „dublă” și a eliminat-o de unul singur pe Real Madrid din Cupa Spaniei

Noul antrenor al madrilenilor a lăsat acasă mai multe vedete, precum Kylian Mbappe, Jude Bellingham sau Rodrygo, dar chiar și în acest context, Real era mare favorită în duelul cu echipa clasată pe locul 17 în divizia secundă spaniolă. Gazdele au reușit să deschidă scorul în minutul 42, când Javi Villar, fost jucător la echipa secundă a lui Real Madrid, a punctat cu o lovitură de cap după un corner.

ADVERTISEMENT

Real a restabilit egalitatea în prelungirile reprizei, prin Franco Mastantuono, însă Albacete avea să treacă din nou în avantaj. În minutul 82, defensiva Realului nu a reușit să îndepărteze o centrare trimisă în careu, iar balonul a ajuns la Jefte Betancor, care l-a învins pe Lunin cu un șut cu pământul. Garcia a egalat mai apoi, în minutul 90+1, cu o lovitură de cap, dar Betancor a realizat „dubla” trei minute mai târziu, după un contraatac al gazdelor, stabilind scorul final.

Știre în curs de actualizare

ADVERTISEMENT
Statul îți va vedea casa din satelit. Cum vrea Guvernul să depisteze construcțiile...
Digi24.ro
Statul îți va vedea casa din satelit. Cum vrea Guvernul să depisteze construcțiile ilegale și să dubleze impozitele
Simona Halep, mesaj pentru omul alături de care a triumfat la Wimbledon. Cine...
Fanatik
Simona Halep, mesaj pentru omul alături de care a triumfat la Wimbledon. Cine este, de fapt, cunoscutul antrenor
Mario Felgueiras a făcut anunțul așteptat de toți fanii Universității Craiova: ce se...
Fanatik
Mario Felgueiras a făcut anunțul așteptat de toți fanii Universității Craiova: ce se întâmplă cu Ștefan Baiaram
I-a cumpărat un cadou de lux soției sale, dar l-a uitat în metrou....
Fanatik
I-a cumpărat un cadou de lux soției sale, dar l-a uitat în metrou. Povestea fostului internațional milionar a făcut înconjurul internetului
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Nicu Gheară a dat ordinul: 'Te duci și faci echipă acolo' / ”Gata,...
iamsport.ro
Nicu Gheară a dat ordinul: 'Te duci și faci echipă acolo' / ”Gata, tată!”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!