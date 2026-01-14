Video. Golgheterul SuperLigii inventat de Gică Hagi, „dublă” cu Real Madrid! Atacantul a marcat două goluri în ultimele 8 minute și i-a eliminat pe „galactici” din Cupa Spaniei

ADVERTISEMENT

Real Madrid a suferit un eșec uluitor la , 2-3 contra lui Albacete. Fostul atacant al Farului, Jefte Betancor, a reușit o „dublă” fabuloasă în repriza secundă, cel de-al doilea gol fiind înscris în prelungirile întâlnirii.

, dar chiar și în acest context, Real era mare favorită în duelul cu echipa clasată pe locul 17 în divizia secundă spaniolă. Gazdele au reușit să deschidă scorul în minutul 42, când Javi Villar, fost jucător la echipa secundă a lui Real Madrid, a punctat cu o lovitură de cap după un corner.

Jefte Betancor fires the rebound into the top left corner after the ball breaks to him in the box. The score is 2:1. 🇪🇸 Albacete 2-1 Real Madrid — Goals Xtra (@GoalsXtra)

Real a restabilit egalitatea în prelungirile reprizei, prin Franco Mastantuono, însă Albacete avea să treacă din nou în avantaj. În minutul 82, defensiva Realului nu a reușit să îndepărteze o centrare trimisă în careu, iar balonul a ajuns la Jefte Betancor, care l-a învins pe Lunin cu un șut cu pământul. Garcia a egalat mai apoi, în minutul 90+1, cu o lovitură de cap, dar Betancor a realizat „dubla” trei minute mai târziu, după un contraatac al gazdelor, stabilind scorul final.

