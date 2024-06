Golul anulat al lui Lukaku l-a înfuriat pe antrenorul lui Radu Drăgușin: „E inadmisibil!”

Campionatul European din Germania este unul dintre cele mai mediatizate evenimente sportive din lume, oferind fanilor fotbalului șansa de a urmări în acțiune cele mai bune echipe naționale din Europa, inclusiv România. Meciul tricolorilor de sâmbătă seara cu Belgia a stârnit comentarii intense în presa internațională.

Ange Postecoglou, revoltat după România – Belgia

, o echipă plină de jucători din campionatele de top din Europa de Vest. Meciul a fost unul cu totul special pentru Radu Drăgușin, având în vedere că antrenorul său, Ange Postecoglou, a fost comentatorul partidei pentru o televiziune britanică.

Ange Postecoglou și Ian Wright au discutat despre faza din minutul 63 al meciului România – Belgia, rămânând șocați de decizia arbitrilor din camera VAR de a anula reușita lui Romelu Lukaku pentru un offside milimetric. Jurnalistul Gabi Safta a relatat reacția celor doi.

„În Anglia a fost scandal mare. Ian Wright și antrenorul lui Radu Drăgușin de la Tottenham, Ange Postecoglou, au luat foc, s-au scandalizat după golul anulat al lui Lukaku: ‘Nu poți anula un asemenea gol! Au înnebunit cu toții pentru un milimetru. Acest sistem VAR distruge fotbalul,’ a spus Ian Wright.

‘Nu mă mai provoca, sunt frustrat. Fotbalul a fost transformat în criminalistică. Vorbim de câțiva milimetri. E inadmisibil’ a răspuns Postecoglou”, a transmis Gabi Safta în emisiunea FANATIK EURO.

Romelu Lukaku este cu siguranță unul dintre cei mai ghinioniști fotbaliști de la Campionatul European din Germania. , un record absolut. El ar fi fost de departe golgheterul echipei sale de la acest turneu final dacă nu ar fi intervenit VAR.

Ange Postecoglou a vorbit și despre elevul său de la Tottenham, Radu Drăgușin, lăudându-l pentru jocul său defensiv și precizând că este foarte norocos să poată lucra cu el. „Este un super copil și un fundaș căruia îi place să se apere. Este și un fundaș curajos și are doar 22 de ani. E super că îl avem la Tottenham,” a declarat Postecoglou.

Declarațiile lui Radu Drăgușin după meciul cu Belgia

„Am întâlnit un adversar de calibru, știam că au jucători care pot face diferența oricând. Nu știu ce ne-a lipsit, am avut ocazii, am reușit în a doua parte a jocului să ținem mingea la noi, să pasăm, dar până la urmă nu am dat gol. Și asta a contat, ei au fructificat mai bine ocaziile lor și ăsta a fost meciul.

E foarte greu să începi meciul așa de la 1-0 (pentru Belgia), se pare că astăzi ne-a lipsit ceva și nu am reușit să revenim. Dar am încredere în colegii mei în continuare. Nu cred că ne va demoraliza acest rezultat. Suntem încă pe primul loc, avem șanse și vom lupta în ultimul meci pentru totul sau nimic”, a explicat Radu Drăgușin pentru Pro TV.

