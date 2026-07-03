Golul anulat de VAR care a împărţit lumea în două după Portugalia – Croaţia! De ce nu s-a validat reuşita şi cum a fost depistat ofsaidul micronic

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Chiar dacă în prima repriză meciul dintre Portugalia – Croația a fost destul de dezamăgitor, a doua jumătate a partidei a fost un adevărat spectacol. Naționala lui Luka Modric a deschis rapid scorul, Cristiano Ronaldo a restabilit egalitatea din penalty, iar ambele echipe au avut goluri anulate pentru ofsaid. Lustianii au preluat conducera în minutul 90 +4, iar ultimul gol anulat al croaților a venit în minutul 90 +14 și putea trimite meciul în prelungiri.

Croația, la un pas să trimită în prelungiri meciul dramatic contra Portugaliei

Portugalia – Croația nu a adus în față doar două naționale puternice, ci a avut pe copertă duelul dintre cei doi veterani, care au împărțit timp de mulți ani același vestiar la Real Madrid. , cât și pentru Luka Modric, CM 2026 este ultimul din carieră. Totuși, dacă CR7 încă poate spera să pună mâna pe trofeu, mijlocașul lui AC Milan și-a pierdut ultima speranță după meciul de vineri noapte, transmis de la ora 02:00 (ora României).

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Luka Modric, unicul jucător ce a reușit să câștige un „Balon de Aur” în intervalul în care Cristiano Ronaldo și Lionel Messi și-au împărțit scena mondială, a fost finalist în ediția din Rusia și semifinalist în cea din Qatar. De această dată, Croația părăsește rapid competiția, iar campioana europeană. Totuși, selecționata lui Zlatko Dalic putea trimite meciul în prelungiri, după ce a marcat în minutul 90 +14, însă o decizie de ofsaid a dus la anularea golului.

Fotbaliștii croați au invadat terenul de bucurie după ce Josko Gvardiol a zguduit plasa Portugaliei, însă VAR-ul le-a stricat distracția. Decizia a stârnit foarte multe controverse, întrucât pe filmare nu se poate observa clar dacă Matanovic atinge mingea înainte de a ajunge la Mario Pasalic. Golul a fost anulat, iar lusitanii merg mai departe.

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Croații au erupt! Cer demiterea arbitrului și aduc acuze grave împotriva FIFA

Cu o doză de subiectivism și de regret în suflete, croații au luat cu asalt rețelele de socializare după ce arbitrii au decis să anuleze reușita lui Gvardiol, care a ridicat întreg stadionul în picioare. Mii de suporteri și-au vărsat frustrarea pe internet, știind în sinea lor că nimic nu o mai poate readuce pe Croația în lupta pentru titlul mondial, iar acesta a fost ultimul dans pentru doi jucători legendari pentru rezultatele din ultimii ani: Ivan Perisic și Luka Modric.

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„Acesta este un penalty prin Wi-Fi și un gol prin Wi-Fi. Ce senzori? Arbitrii îl împing pe Ronaldo înainte…”; „Croația a fost furată, Matanović nici măcar nu a atins mingea.”; „Știam că Ronaldo trebuie să meargă mai departe, dar asta este nebunie. O rușine de arbitraj”; „Este acesta cel mai mare furt din istoria Campionatului Mondial? Cu toată tehnologia existentă, se întâmplă așa ceva. Matanović a ratat mingea, despre ce senzori vorbim?”; „Rușine. Arbitrii l-au ajutat din nou pe Ronaldo”, au fost câteva dintre reacțiile fanilor croați.

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„Am mai multă încredere în ochii mei decât într-un senzor”; „A văzut cineva contactul dintre Matanović și minge? În afară de arbitru”; „Până și senzorii îl împing pe Ronaldo înainte”; „Întreaga lume a văzut ce s-a întâmplat”; „Arbitrul ar trebui demis imediat. Croații au fost furaț”; „I-au distrus complet. Ne-au furat”; „Ridicați-vă vocea împotriva FIFA! Croația este mult mai mult decât un adversar excelent pe care toți îl laudă după meci!”, au spus alți fani.

De ce a fost anulat golul Croației, de fapt. Fotografiile care spun totul

În urma unei centrări în careul Portugaliei, Matanovic, fotbalistul lui Freiburg, s-a înălțat pentru a devia mingea pe spate. Pe reluare s-a văzut că acesta nu ar fi atins balonul, care l-a lovit pe Renato Veiga, după care a ajuns la Mario Pasalic. Fotbalistul Atalantei a trimis mingea în gura porții, de unde Josko Gvardiol a înscris.

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Stadionul a erupt și toți jucătorii de pe banca de rezerve a Croației au intrat pe teren pentru a sărbători reușita ce ar fi dus partida în prelungiri. Lusitanii au rămas încremeniți, iar privirea pierdută a lui Cristiano Ronaldo spunea totul. Totuși, după ce s-a analizat faza la VAR, s-a constatat că Matanovic ar fi atins totuși mingea. Cum s-a ajuns la această concluzie? Cu ajutorul unui senzor aflat în mingea oficial de joc, Trionda. Graficul cu momentul în care mingea este atinsă poate fi urmărit de arbitrul central la monitorul VAR, iar concluzia a fost că fotbalistul croat atinge balonul, deși pe video este insesizabil.

Cum arată senzorul aflat în interiorul balonului

Mingea oficială de joc, Trionda, este dotată cu un senzor de detectare al oricărei atingeri a balonului, special pentru astfel de momente în care filmările puse la dispoziție nu ajută ochiul uman. Acest senzor este foarte important atât pentru detectarea momentul exact al unei pase, dar și pentru momentele când nu se poate observa clar dacă mingea atinge mâna unui apărător.

„Mingile de fotbal Trionda integrează cea mai nouă evoluție a tehnologiei adidas Connected Ball Technology, sub forma unui sistem inovator cu cip montat lateral. Unitatea de măsurare inerțială (IMU) cu senzor de mișcare, care funcționează la o frecvență de 500 Hz, este acum amplasată într-un strat special creat într-unul dintre cele patru panouri ale mingii, în locul sistemului montat central și susținut de un mecanism de suspensie.

Adăugarea unor contragreutăți în celelalte trei panouri asigură menținerea stabilității și echilibrului mingii în timpul zborului. Oferind informații fără precedent despre fiecare aspect al mișcării mingii, tehnologia transmite în timp real date extrem de precise către sistemul VAR (Video Assistant Referee). Combinate cu datele privind poziționarea jucătorilor și analizate cu ajutorul inteligenței artificiale, aceste informații îi ajută pe oficialii meciului să ia mai rapid decizii privind pozițiile de ofsaid.

Dezvoltată în strânsă colaborare cu Kinexon, tehnologia adidas Connected Ball Technology îi poate ajuta, de asemenea, pe arbitri să identifice fiecare atingere individuală a mingii, reducând timpul necesar pentru soluționarea unor faze specifice, inclusiv a posibilelor situații de henț”, explică cei de la Adidas.