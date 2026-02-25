Golul anului! Fostul jucător de la Chelsea, reușită care a adus aminte de Gică Hagi. Video

ADVERTISEMENT

Kennedy, fostul jucător , care în prezent este la Pachuca, în Mexic, este protagonistul unui gol care a devenit viral, iar fanii cer ca sud-americanul să fie în cursa pentru , oferit pentru cea mai frumoasă reușită din fotbalul mondial.

Gol de excepție marcat de Kennedy, fostul jucător al lui Chelsea

Meciul dintre Tigres și Pachuca, din runda a 7-a a campionatului din Mexic a adus un scenariu incredibil, plus o reușită de senzație care a decis scorul final. Gazdele au deschis scorul, în minutul 39, prin Ozziel Herrera, însă doi jucători cu ștate vechi în Europa, Salomon Rondon și Kennedy, au făcut ca trupa oaspete să obțină toate cele 3 puncte.

Golul brazilianului, venit în minutul 87, a fost însă unul de poveste. Mijlocașul de bandă a recuperat balonul lângă careul propriu, a pornit spre atac, a fost faultat însă a continuat să joace faza, iar odată pătruns în treimea adversă a tras la portă, de la aproximativ 40 de metri, și l-a surprins pe goalkeeperul advers. Golul său aduce aminte, într-o oarecare măsură, de cel pe care îl reușea Gică Hagi, la Cupa Mondială din 1994, în victoria României cu Columbia.

Congratulations to Kenedy on winning the 2026 Puskás award 🤯🤯🤯 — Ginga Bonito 🇧🇷 (@GingaBonitoHub)

Kennedy a fost sub contract cu Chelsea între 2015 și 2022, însă nu a reușit să se impună la gruparea londoneză și, printre împrumuturile dese, a reușit să stângă 30 de meciuri, 3 goluri și 4 pase decisive pentru gruparea de pe Stanford Bridge.

Când se va da Premiul Pușkaș și ce nume importante au câștigat în trecut

Premiul Pușkaș este una dintre cele mai importante distincții acordate în fotbalul mondial, recompensând anual cel mai frumos gol marcat, indiferent de campionat. Trofeul poartă numele legendarului atacant maghiar Ferenc Pușkaș și este oferit în cadrul galei FIFA The Best.

De-a lungul anilor, trofeul a fost câștigat de nume sonore precum Cristiano Ronaldo, premiat pentru golul său spectaculos din foarfecă marcat împotriva lui Juventus în 2018 pe când era la Real Madrid, sau Zlatan Ibrahimovic, recompensat în 2013 pentru execuția sa acrobatică de la mare distanță împotriva Angliei, în amicalul câștigat la acel moment de reprezentativa Suediei.

Acum rămâne de văzut dacă oficialii de la FIFA vor aprecia reușita lui Kennedy și golul brazilianului va fi nominalizat pentru acest premiu.