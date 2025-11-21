Sport

Golul anului în SuperLiga s-a dat în Csikszereda – Unirea Slobozia! A marcat de la mijlocul terenului pe o ceață infernală. Video

Partida dintre Csikszereda și Unirea Slobozia a fost scoasă în prim-plan de o super-reușită. Coadă a restabilit egalitatea cu un gol de la jumătatea terenului.
Iulian Stoica
21.11.2025 | 19:20
Golul anului in SuperLiga sa dat in Csikszereda Unirea Slobozia A marcat de la mijlocul terenului pe o ceata infernala Video
ULTIMA ORĂ
Gol superb înscris în Csikszereda - Unirea Slobozia. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

SuperLiga a revenit după pauza dedicată echipelor naționale, iar primul duel al rundei a fost cel dintre Csikszereda și Unirea Slobozia. La scor de 1-0, oaspeții au revenit pe tabelă printr-o super reușită a lui Coadă.

Golul anului în SuperLiga s-a dat în Csikszereda – Unirea Slobozia

Etapa a 17-a din SuperLiga a venit la pachet cu un super-meci la debut. Csikszereda – Unirea Slobozia au dat startul acestei runde, iar iubitorii fotbalului care au vizionat acest duel nu au avut motive de regret.

ADVERTISEMENT

Deși scorul înregistrat la pauză era de 0-0, repriza a 2-a a oferit un spectacol complet. Pe o ceață infernală la Mircurea Ciuc, ambele echipe au reușit să marcheze în actul secund.

Primul care a fost izbutit această performanță este Ceara. Atacantul brazilian l-a învins superb, în minutul 49, pe Gurău, cu un gol la vinclul porții. Ceea ce a urmat a fost cu totul surprinzător.

ADVERTISEMENT
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem demnitatea, fie pierdem...
Digi24.ro
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem demnitatea, fie pierdem un partener esențial”

La doar 13 minute distanță, Eduard Pap a ieșit eronat ca să respingă o minge. Balonul a ajuns la Coadă, iar mijlocașul de la Unirea Slobozia a trimis perfect de la jumătatea terenului, pe o ceață densă, în plasa porții adverse. Această reușită candidează la premiul de „cel mai frumos gol al sezonului”. Vezi video aici.

ADVERTISEMENT
Decizia Federaţiei Române de Gimnastică a fost anunțată:
Digisport.ro
Decizia Federaţiei Române de Gimnastică a fost anunțată: "Şocul e imens! S-a hotărât în unanimitate"
gol coadă Csikszereda - Slobozia
Golul marcat de Coadă în Csikszereda – Unirea Slobozia. Sursă foto: Captură Prima Sport

Cum au arătat echipele de start din Csikszereda – Unirea Slobozia

  • Csikszereda: Pap – Paszka, Palmeș, Hegedus, Ferenczi – Vegh – Vereș – Ceara, Jebari, Bodo – Eppel. Antrenor: Robert Ilieș.
  • Unirea Slobozia: Gurău – Dorobanțu, Safronov, Antoche, Dragu – Coadă, Pop – Afalna, Papeau, Bărbuț – Espinoza. Antrenor: Andrei Prepeliță.
Rezultate SuperLiga, etapa 17. Acum se joacă Csikszereda – Unirea Slobozia. Eppel reface...
Fanatik
Rezultate SuperLiga, etapa 17. Acum se joacă Csikszereda – Unirea Slobozia. Eppel reface diferența pe tabelă
S-au pus în vânzare biletele pentru meciul Steaua Roșie Belgrad – FCSB
Fanatik
S-au pus în vânzare biletele pentru meciul Steaua Roșie Belgrad – FCSB
Probleme mari pentru Cristi Chivu! Titularul lui Inter ratează derby-ul cu AC Milan
Fanatik
Probleme mari pentru Cristi Chivu! Titularul lui Inter ratează derby-ul cu AC Milan
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Bombă! A vorbit Valentin Ceaușescu. Fiul lui Nicolae Ceaușescu a rupt tăcerea și...
iamsport.ro
Bombă! A vorbit Valentin Ceaușescu. Fiul lui Nicolae Ceaușescu a rupt tăcerea și a vorbit fără rețineri
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!