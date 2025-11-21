Golul anului în SuperLiga s-a dat în Csikszereda – Unirea Slobozia! A marcat de la mijlocul terenului pe o ceață infernală. Video

ADVERTISEMENT

SuperLiga a revenit după pauza dedicată echipelor naționale, iar primul duel al rundei a fost cel dintre Csikszereda și Unirea Slobozia. La scor de 1-0, oaspeții au revenit pe tabelă printr-o super reușită a lui Coadă.

Golul anului în SuperLiga s-a dat în Csikszereda – Unirea Slobozia

Etapa a 17-a din SuperLiga a venit la pachet cu un super-meci la debut. Csikszereda – Unirea Slobozia au dat startul acestei runde, iar iubitorii fotbalului care au vizionat acest duel nu au avut motive de regret.

Deși scorul înregistrat la pauză era de 0-0, repriza a 2-a a oferit un spectacol complet. Pe o ceață infernală la Mircurea Ciuc, ambele echipe au reușit să marcheze în actul secund.

Primul care a fost izbutit această performanță este Ceara. Atacantul brazilian l-a învins superb, în minutul 49, pe Gurău, cu un gol la vinclul porții. Ceea ce a urmat a fost cu totul surprinzător.

La doar 13 minute distanță, Eduard Pap a ieșit eronat ca să respingă o minge. , iar a trimis perfect de la jumătatea terenului, pe o ceață densă, în plasa porții adverse. Această reușită candidează la premiul de „cel mai frumos gol al sezonului”. .

Cum au arătat echipele de start din Csikszereda – Unirea Slobozia