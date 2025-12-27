Golul care i-ar putea schimba cariera! Jucătorul din SuperLiga a dat lovitura la Cupa Africii. Video

ADVERTISEMENT

Un fotbalist din SuperLiga a ieșit la rampă la Cupa Africii. Jucătorul a deschis scorul pentru țara sa, iar reușita poate conta enorm pentru viitorul său. Ce s-a întâmplat, de fapt.

Fotbalistul din SuperLiga a marcat la Cupa Africii

Cupa Africii, competiție desfășurată între 21 decembrie 2025 și 18 ianuarie 2026, este turneul internațional major de la finele acestui an. Aici participă și jucători din SuperLiga, iar unul dintre ei a reușit să marcheze pentru țara sa.

Mai exact, Yohan Roche, , a deschis scorul pentru Benin în confruntarea din a doua etapă din grupe cu Botswana.

El a finalizat, de la mică distanță de poartă, o acțiune bine lucrată în urma unei pase decisive a căpitanului Steve Mounie. Mingea a fost ușor deviată de către unul dintre adversari direct în plasa interioară.

Roche mai amenințase o dată poarta adversă în prima repriză. În minutul 14, fundașul Petrolului a urcat în careu, dar lovitura sa de cap a trecut pe lângă poartă.

📹 | هدف أول بنين عن طريق روش — Ibrahim Alhmoud (@IAlhmoud8113)

Cine este prima echipă calificată în optimi la Cupa Africii pe Națiuni 2025

Vineri, 26 decembrie, s-a aflat numele primei echipe care a avansat deja în faza eliminatorie a competiției. Mai exact, Egipt s-a impus în fața Africii de Sud cu 1-0, Astfel, naționala lui Mohamed Salah și-a asigurat destul de facil accesul în optimi.