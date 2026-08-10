Arda Guler, tu ești?! Golul fabulos de la 60 de metri a produs unul dintre cele mai surprinzătoare rezultate ale weekend-ului. Video

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Etapa a 16-a din campionatul suedez a produs una dintre cele mai mari surprize ale weekend-ului, dat fiind faptul că modesta echipă Degerfors s-a impus pe terenul mult mai bine cotatei Malmo FF, scor 2-1. Golul de 1-0 a reprezentat însă cireașa de pe tort, atunci când Dijan Vukojevic l-a învins pe portarul advers cu un șut de la aproximativ 60 de metri, amintind astfel de din luna martie a acestui an.

Dijan Vukojevic, gol superb de la 60 de metri în stilul lui Arda Guler marcat în Suedia!

Evenimentul s-a produs în minutul 18 al întâlnirii de pe „Eleda Stadion” din Malmo. Dijan Vukojevic, mijlocașul ofensiv în vârstă de 30 de ani al oaspeților, a intrat în posesia balonului în propria jumătate, la aproximativ 60 de metri de poarta adversă, însă nu a stat deloc pe gânduri. Acesta l-a văzut ieșit pe experimentatul Robin Olsen, goalkeeper cu nu mai puțin de 79 de selecții pentru prima reprezentativă a Suediei, și a expediat o adevărată „rachetă” care s-a oprit direct în plasă.

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OOOOOHHHHH DIJAN VUKOJEVIC !! 😱😱 L'attaquant suédois 🇸🇪 inscrit un but de 60 mètres et ouvre le score pour Degerfors sur la pelouse de Malmö !! UNE FUSÉE dans le ciel suédois ! 🚀🚀🚀 — Nordisk Football (@NordiskFootball)

Golul antologic a reprezentat unica reușită din primele 45 de minute, însă actul secund a fost mai generos din acest punct de vedere. Gazdele au revenit pe tabelă după doar trei minute de la reluarea jocului, grație nou-intratului Diego Garcia, însă același Vukojevic avea să-i aducă lui Degerfors cele trei puncte, asta după ce l-a învins din nou pe Olsen, în minutul 70.

În ciuda victoriei cu Malmo, Degerfors rămâne pe loc retrogradabil în Suedia!

Grație succesului obținut duminică, cei de la Degerfors au ajuns la borna cu numărul 13 în acest sezon, însă rămân pe locul 14 în campionat, poziție care duce la barajul de promovare/retrogradare. De cealaltă parte, Malmo a rămas cu 23 de puncte, iar în acest moment, echipa pregătită de Gaute Helstrup se află pe 8 în clasament.

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În stagiunea precedentă, Degerfors a încheiat pe locul 13 în prima ligă suedeză, denumită și Allsvenskan, în timp ce Malmo s-a clasat pe poziția a 6-a. Totuși, este important de menționat faptul că gruparea de pe „Eleda Stadion” a evoluat și în cupele europene în sezonul trecut, dar nu a izbutit să depășească grupa unică din , terminând abia pe locul 35, penultima după israelienii de la Maccabi Tel Aviv, asta după ce au obținut doar un punct în cele opt partide disputate.