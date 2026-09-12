Sport

Golul-fantomă care a făcut înconjurul lumii! Mingea a fost în poartă doar 0,2 secunde și nimeni n-a înțeles ce s-a întâmplat. Video

Vancouver Whitecaps a învins-o pe Los Angeles Galaxy într-un meci din MLS, prima ligă americană de fotbal, însă o lovitură de la 11 metri a intrat cu adevărat în istoria fotbalului.
Flaviu Popa
12.09.2026 | 17:06
Golulfantoma care a facut inconjurul lumii Mingea a fost in poarta doar 02 secunde si nimeni na inteles ce sa intamplat Video
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Golul fantomă înscris în MLS
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Vancouver a învins 3-0 pe LA Galaxy în cea mai recentă etapă din MLS, iar ultimul gol reușit de liderul Conferinței de Vest a făcut deja înconjurul lumii. Primele două reușite ale partidei au fost semnate de White (‘8) și Gauld (’57), însă tabela a fost închisă de Bruno Caicedo cu un gol nemaivăzut în minutul 90.

Vancouver a reușit cel mai ciudat gol înscris vreodată dintr-o lovitură de la 11 metri

Ce s-a întâmplat, de fapt? Fotbalistul din Ecuardor a șutat puternic, iar portarul lui LA Galaxy, Marcinkowski a atins mingea. Nu a reușit, însă, să respingă mingea, care a luat o traiectorie ciudată, a intrat în poartă și a ieșit imediat din cauza efectului ciudat.

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Centralul a validat în cele din urmă golul, după o analiză atentă a imaginilor din camera VAR. Specialiștii au stabilit că mingea a trecut de linia porții cu toată circumferința doar 0,2 secunde. Așadar, pentru ochiul liber nici măcar nu a părut că e gol.

„O execuție unică a unui penalty în MLS: prima lovitură de pedeapsă din istorie în care mingea a ajuns în poartă fără a atinge bara sau plasa”, a fost reacția jurnalistului Pablo Giralt. Imaginile cu acest gol au fost distribuite de sute de mii de ori, iar milioane de fani ai fotbalului au dezbătut pe larg subiectul.

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Golul-fantomă din lovitură de la 11 metri a făcut înconjurul lumii. Nimeni nu a înțeles ce s-a întâmplat

După această victorie, Vancouver Whitecaps a rămas pe locul 1 în clasamentul Conferinței de Vest din MLS, cu 46 de puncte, 3 peste Houston Dynamo. Los Angeles Galaxy este pe locul 12 din 15, cu 29 de puncte, după un sezon care poate fi considerat ratat.

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Pentru Bruno Caicedo acesta a fost al patrulea gol din toate competițiile în acest sezon.  Golgheterul celor de la Vancouver rămâne Brian White, fotbalist care a înscris de 14 ori, cotat la 3,5 milioane de euro de siteul de specialitate Transfermarkt.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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