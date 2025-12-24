Golul finalului de an vine de la fostul fotbalist de la FCSB! A driblat tot ce i-a stat în cale și a pus mingea în vinclu. Video

Sport

Fostul jucător de la FCSB și Dinamo a reușit să marcheze un gol de excepție în meciul pe care echipa sa l-a jucat în Ajunul Crăciunului, terminat la egalitate, 2-2.
Mihai Alecu
24.12.2025 | 15:51
Dorin Rotariu a reușit un gol de excepție pentru Igdir. Foto: hepta.ro.
Fotbalul în Turcia nu se oprește nici de sărbători, iar jucătorii români care evoluează acolo încearcă să facă o impresie bună și să-și ajute echipele în căutarea victoriilor.

Dorin Rotariu, gol de excepție în Turcia chiar în ajunul Crăciunului

Dorin Rotariu, cel care a fost în cariera sa la Dinamo și FCSB, este în prezent legitimat în liga secundă, la Igdir FK. Extrema dreaptă, care a ajuns la 30 de ani, a fost rezervă în meciul disputat de echipa sa contra celor de la Aliaga, în grupele Cupei Turciei. Trimis pe teren în minutul 64, românul nu a avut nevoie de mult timp pentru a-și face simțită prezența.

A primit un balon în banda dreaptă, a intrat spre centrul terenului, a driblat doi adversari, după care a rămas singur, perpendicular cu poarta. Rotariu s-a decis să șuteze de la 20 de metri, iar execuția sa a fost una de excepție și s-a oprit în vinclu porții celor de la Aliaga, iar astfel Igdir FK a preluat conducerea pe tabelă, 2-1.

Primul gol pentru Rotariu de la transferul la Igdir

Totuși, gazdele nu au putut să țină de scor și în cele din urmă confruntarea s-a terminat la egalitate, 2-2, după ce Ozek a marcat pentru oaspeți în minutul 90. Pentru Dorin Rotariu a fost meciul cu numărul 15 din acest sezon pentru Igdir și prima reușită în tricoul echipei cu care a semnat în vară. El mai avea doar un assist în aparițiile precedente.

Igdir are astfel un punct în clasamentul din Grupa B din Cupa Turciei, însă mai are de jucat mai multe partide pentru a se lupta la unul dintre primele 2 locuri care ar asigura calificarea mai departe în competiție.

Cariera lui Dorin Rotariu

Luat de Dinamo de la Timișoara pe când era un puști, Rotariu a debutat în echipa câinilor la doar 16 ani și promitea să fie noul star al fotbalului din România. Totuși, anii au trecut, iar fotbalistul nu și-a atins potențialul și a fost mai degrabă la apogeul carierei când evolua pentru formația alb-roșie.

El a mai îmbrăcat de-a lungul carierei tricoul celor de la Club Brugge, AZ Alkmaar, Ludogorets sau FCSB, printre altele, iar la echipa națională a fost selecționat de 10 ori și a reușit să marcheze un singur gol.

