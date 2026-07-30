Sport

Golul lui Bîrligea, anulat în Auda – FCSB! Motivul pentru care faza nu a fost verificată la VAR

FCSB a deschis scorul cu Auda în minutul 5 prin Daniel Bîrligea, dar asistentul a ridicat fanionul. Motivul pentru care faza nu a fost verificată la VAR.
Marian Popovici
30.07.2026 | 19:25
Golul lui Birligea anulat in Auda FCSB Motivul pentru care faza nu a fost verificata la VAR
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Golul lui Bîrligea, anulat în Auda - FCSB! Motivul pentru care faza nu a fost verificată la VAR. Sursa: captură Voyo
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FCSB joacă pe terenul celor de la Auda, în meciul retur din Conference League, contând pentru turul doi preliminar. După înfrângerea surpriză cu 2-3 în tur, roş-albaştrii au nevoie de un succes la două goluri pentru a merge mai departe.

Golul lui Bîrligea, anulat în Auda – FCSB!

Startul de meci a fost promiţător pentru roş-albaştri. Daniel Bîrligea a trimis mingea în poartă în minutul 5, după o pasă excelentă a a lui Aymen Boutoutaou, dar arbitrul asistent a ridicat fanionul de la margine.

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Poziţia a fost una la limită, dar nu a fost verificată cu VAR. Brigada de arbitri este una galeză, cu Thomas Gary Owen la centru. El este ajutat la cele două margini de Johnathon Bryant și Lewiss Ross Edwards. Alex McInch este arbitru de rezervă la această confruntare.

Motivul pentru care nu există VAR în turul doi preliminar din Conference League!

Faza la care Daniel Bîrligea a marcat nu a fost verificată cu VAR pentru că la meciurile din turul doi preliminar din Conference League nu se foloseşte arbitrajul video. Decizia UEFA vine pentru că în aceste tururi există şi echipe care au stadioane neomologate, de exemplu din Malta, San Marino, Gibraltar şi chiar Letonia, unde joacă FCSB.

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Mai mult decât atât, fiind cea mai „săracă” competiţie europeană, forul european alocă mai puţine resurse financiare pentru fazele incipiente în comparaţie cu Champions League şi Europa League. Vom avea arbitraj video în Conference League, începând cu turul următor.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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