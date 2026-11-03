Sport

Golul lui Pio Esposito din Feyenoord – Inter, încă un motiv pentru italieni să îl critice pe Chivu

Gabriel-Alexandru Ioniță
03.11.2026 | 22:57
Golul lui Pio Esposito din Feyenoord Inter inca un motiv pentru italieni sa il critice pe Chivu
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Golul lui Pio Esposito din Feyenoord - Inter, încă un motiv pentru italieni să îl critice pe Chivu. Foto: Profimedia
Noi critici la adresa lui Cristi Chivu! Fanii încă nu au uitat înfrângerea cu marea rivală Milan: ce i-au reproșat românului după golul lui Pio Esposito din Champions League
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Cristi Chivu (46 de ani) continuă să fie criticat în Italia după înfrângerea suferită de Inter în „Derby della Madonnina” în fața marii rivale AC Milan, scor 1-3, chiar dacă deja au trecut trei zile de la acel meci. Marți seară, campioana Italiei a jucat la Rotterdam cu Feyenoord în Champions League și a ajuns să conducă la două goluri diferență după doar 34 de minute.

Cristi Chivu, criticat în continuare în Italia după eșecul din „Derby della Madonnina”

Golurile interiștilor au fost marcate de Bisseck în minutul 8, respectiv Pio Esposito în minutul 34. Imediat după a doua reușită, anumiți fani ai Interului s-au grăbit să îi transmită lui Chivu faptul că, dacă ar fi jucat cu Esposito titular și în derby-ul cu Milan, poate rezultatul acelei partide ar fi fost cu totul altul. „Am spus și la derby să jucăm cu Pio, dar Chivu ce a făcut?”, a transmis un fan în secțiunea de comentarii de la live-ul de meci oferit de Gazzetta dello Sport. 

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De asemenea, un alt utilizator care se pretindea a fi fan Inter a avut o reacție chiar mult mai dură la adresa lui Chivu: „Cu el pierdem și nu are rost să vorbim. O dezamăgire totală ca antrenor”. Imediat, el a fost luat în colimator de suporteri interiști care, cel mai probabil, și-au dat seama că e posibil să fie vorba de fapt despre un cont al unui rival, „mascat” în simpatizant al Interului pe internet:

„Ești un fan Inter la fel de adevărat ca o bancnotă de doi euro. Poate că nu suntem perfecți, uneori ne facem viața grea… Dar acum, obiectiv vorbind, ce echipă din Serie A crezi că nu are deficiențe evidente? Mereu plângându-ne… Trebuie să accepți și anumite limite, să muncești pentru a te perfecționa și să joci cât de mult poți. Apoi accepți rezultatul pe teren. Sâmbătă, de exemplu, ‘verii’ (n.r. cei de la Milan) au meritat victoria”. 

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Pio Esposito nu a fost titular cu Milan din cauza unor probleme medicale

Revenind la primul comentariu, cel referitor la netitularizarea lui Pio Esposito în „Derby della Madonnina”, Cristi Chivu a explicat deja, chiar la finalul acelui meci, că atacantul său a acuzat stări de rău înaintea partidei și acesta a fost motivul pentru care antrenorul român a decis să nu mizeze atunci de la început pe serviciile sale, ci să îl introducă pe teren abia pe final, pentru a nu risca să îi agraveze situația medicală.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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