Golul marcat de portarul Trubin la ultima fază în Benfica – Real Madrid a produs o reacție incredibilă în timpul unei emisiuni TV live. Imaginile fac înconjurul lumii. Video

Suspansul a fost la un nivel ridicat în ultima etapă a grupei principale din Champions League, iar ultimul meci care s-a încheiat, dintre Benfica și Real Madrid, a cunoscut un scenariu incredibil, ce a dus la calificarea lusitanilor.
Benfica avea nevoie de o victorie la minim 2 goluri, în contextul celorlalte rezultate, pentru a se clasa între primele 24 de echipe și a reuși calificarea în faza eliminatorie din Champions League. Formația „Vulturilor” s-a aruncat în atac la ultima fază, iar inclusiv portarul Trubin a urcat în careu. Acesta a reușit să marcheze golul decisiv pentru echipa sa, cu o lovitură de cap, și a produs o bucurie uriașă pentru fanii grupării.
Imaginile momentului vin din Portugalia, de la o televiziune de știri ce se afla în direct la momentul reușitei lui Anatoliy Trubin. Prezentatorul a fost speriat de țipetele de bucurie ale colegilor aflați în regie și a tresărit, iar după câteva secunde și-a dat seama de cele întâmplate. Acesta a spus că toată bucuria se datorează unui gol marcat de Benfica împotriva lui Real Madrid la ultima fază a partidei, de acolo reacția colegilor săi.
Here is a random Portuguese TV channel, when the news got interrupted by Trubin’s last minute goal…😂 pic.twitter.com/AmajAc7uO8
— IM🇵🇹 (@Iconic_Mourinho) January 28, 2026
Tragerea la sorți pentru faza eliminatorie a Champions League va avea loc vineri, iar cei de la Benfica au un culoar infernal. Lusitanii vor fi nevoiți să dea piept cu una dintre Real Madrid sau Inter Milano, două dintre fostele echipe ale lui Jose Mourinho.
De altfel, antrenorul portughez a lăudat cele două formații: „Real și Inter sunt printre cele mai importante candidate la câștigarea competiției. Noi nu suntem, dar concurăm. Am pierdut cu Chelsea și Juventus, dar concurăm. Am reușit să facem un meci mare contra lui Real acum, dar în două manșe va fi mult mai dificil.”
Trubin a devenit al 5-lea portar care marchează într-un meci de Champions League, iar fotbalistul Benficăi a spus că toată faza a ieșit dintr-un haos, pentru că nu se știa exact că lusitanii mai au nevoie de un gol pentru a se califica.
„Înainte de fază, nu-mi dădeam seama de ce aveam nevoie. Tomas Araujo și Antonio Silva îmi spuneau ‘Un gol, un gol’, iar eu am zis ‘Ce?’. Apoi mi-au zis să urc în careu. L-am văzut și pe antrenor (n.r. Jose Mourinho), așa că m-au dus sus. Nu știu ce să spun. Un moment nebun”, a declarat Trubin.