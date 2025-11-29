Golul sezonului în FC Argeş – CFR Cluj?! Execuţia după care şi coechipierii şi-au pus mâinile în cap. Video

ADVERTISEMENT

FC Argeş a făcut o primă repriză excelentă cu Pe o ploaie torenţială, piteştenii au marcat unul dintre cele mai frumoase goluri din actuala stagiune.

Golul sezonului în FC Argeş – CFR Cluj?! Borţa a marcat cu un şut perfect

În minutul 42, Florin Borţa a marcat cu un şut din unghi, direct în vinclul porţii lui Hidrich. Portarul celor de la CFR Cluj a plonjat, dar fără speranţe, iar scorul s-a făcut 2-0. O repriză perfectă făcută de .

Execuţia lui Borţa i-a făcut şi pe coechipieri să îşi pună mâinile în cap. David Lazar şi Rober Sierra au fost uimiţi de şutul lui Borţa şi nu le-a venit să creadă ce execuţie a prins coechipierul lor.

Otto Hindrich a ridicat braţele şi parcă spunea că nu a avut nicio şansă să respingă şutul perfect al lui Borţa. Fotbalistul a fost felicitat şi de banca tehnică, acolo unde s-a bucurat după ce a marcat golul.

Louis Munteanu a comis un penalty! Matos, show cu CFR Cluj

FC Argeş a deschis scorul în minutul 40 prin Ricardo Matos, dintr-un penalty. Lovitura de pedeapsă a venit în urma unui henţ al lui Louis Munteanu, faza fiind verificată la VAR de Marian Barbu.

Imediat după pauză, piteştenii s-au dus la 3-0, după un contraatac orchestrat perfect de jucătorii lui Andone. Bettaieb a marcat, după o nouă pasă a lui Matos, care a marcat un gol şi a dat două pase decisive.