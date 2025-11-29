Sport

Golul sezonului în FC Argeş – CFR Cluj?! Execuţia după care şi coechipierii şi-au pus mâinile în cap. Video

Borţa a marcat unul dintre cele mai frumoase goluri din acest sezon în FC Argeş - CFR Cluj. Execuţia fundaşului i-a lăsat mască şi pe coechipieri, care şi-au pus mâinile în cap.
Marian Popovici
29.11.2025 | 17:45
Golul sezonului in FC Arges CFR Cluj Executia dupa care si coechipierii siau pus mainile in cap Video
ULTIMA ORĂ
Golul sezonului în FC Argeş - CFR Cluj?! Execuţia după care şi coechipierii şi-au pus mâinile în cap. Sursa: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

FC Argeş a făcut o primă repriză excelentă cu CFR Cluj şi a intrat la cabine cu 2-0. Pe o ploaie torenţială, piteştenii au marcat unul dintre cele mai frumoase goluri din actuala stagiune.

Golul sezonului în FC Argeş – CFR Cluj?! Borţa a marcat cu un şut perfect

În minutul 42, Florin Borţa a marcat cu un şut din unghi, direct în vinclul porţii lui Hidrich. Portarul celor de la CFR Cluj a plonjat, dar fără speranţe, iar scorul s-a făcut 2-0. O repriză perfectă făcută de jucătorii lui Andone.

ADVERTISEMENT

Execuţia lui Borţa i-a făcut şi pe coechipieri să îşi pună mâinile în cap. David Lazar şi Rober Sierra au fost uimiţi de şutul lui Borţa şi nu le-a venit să creadă ce execuţie a prins coechipierul lor. VEZI VIDEO AICI

Otto Hindrich a ridicat braţele şi parcă spunea că nu a avut nicio şansă să respingă şutul perfect al lui Borţa. Fotbalistul a fost felicitat şi de banca tehnică, acolo unde s-a bucurat după ce a marcat golul.

ADVERTISEMENT
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al...
Digi24.ro
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump: Faceți bani, nu război!

Louis Munteanu a comis un penalty! Matos, show cu CFR Cluj

FC Argeş a deschis scorul în minutul 40 prin Ricardo Matos, dintr-un penalty. Lovitura de pedeapsă a venit în urma unui henţ al lui Louis Munteanu, faza fiind verificată la VAR de Marian Barbu.

ADVERTISEMENT
S-a aflat adevărul, după ce imaginile fără precedent au făcut înconjurul lumii! ”50...
Digisport.ro
S-a aflat adevărul, după ce imaginile fără precedent au făcut înconjurul lumii! ”50 de milioane de oameni, păcăliți”

Imediat după pauză, piteştenii s-au dus la 3-0, după un contraatac orchestrat perfect de jucătorii lui Andone. Bettaieb a marcat, după o nouă pasă a lui Matos, care a marcat un gol şi a dat două pase decisive.

România – Japonia se joacă acum la Campionatul Mondial de handbal feminin. „Tricolorele”,...
Fanatik
România – Japonia se joacă acum la Campionatul Mondial de handbal feminin. „Tricolorele”, final fulminant de repriză
„Centralul” făcut „prost” de Darius Olaru va arbitra Farul – FCSB! Delegare controversată...
Fanatik
„Centralul” făcut „prost” de Darius Olaru va arbitra Farul – FCSB! Delegare controversată și în camera VAR
Alex Băluță și-a stabilit viitorul după plecarea de la Los Angeles FC: „Acum,...
Fanatik
Alex Băluță și-a stabilit viitorul după plecarea de la Los Angeles FC: „Acum, în decembrie”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Susține că s-a 'ocupat atent' ca Rădoi să plece de la Craiova: 'Am...
iamsport.ro
Susține că s-a 'ocupat atent' ca Rădoi să plece de la Craiova: 'Am reușit să îi destabilizez până la schimbarea antrenorului!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!