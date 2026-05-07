Golul sezonului în fotbalul din România! Jucătorul împrumutat de Sepsi din SuperLiga a șocat legendele Stelei. Video

, sărbătorită în Ghencea, au primit o lecție de fotbal din partea oaspeților de la Sepsi. După primele 45 de minute erau deja două goluri înscrise de către covăsneni.

Gol de senzație marcat în Ghencea, la 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor

Scorul a fost deschis de atacantul Davordzie, care a marcat cu un șut din apropiere, după ce Frânculescu a respins o minge în față. Fragilitatea defensivă a celor de la Steaua s-a văzut și la următoarele faze, iar cei de la Sepsi au reușit să puncteze din nou, însă de data această a fost o fază ce a adus aminte de partidele din Liga Campionilor.

Alin Techereș, fundașul stânga de la Sepsi, a avut o incursiune solitară în bandă, a trecut de un adversar și a pasat în centrul careului. Balonul a fost respins însă și a ajuns din nou în zona din stânga, acolo unde se afla Techereș, iar fundașul grupării din Covasna nu a stat pe gânduri și a șutat din prima, din rabona, și nu i-a dat nicio șansă lui Frânculescu. Oficialii de la Sepsi, prezenți pe stadion, au fost surprinși pe transmisiunea TV cum s-au ridicat în picioare și au aplaudat execuția jucătorului lor. Vezi video .

Alin Techereș, împrumutat de la U Cluj la Sepsi. A fost primul gol în liga secundă

Autorul golului este un tânăr de doar 19 ani, care a crescut la Universitatea Cluj și este împrumutat de gruparea „Studenților” la Sepsi. Alin Techereș se va întoarce în vară la formația pregătită de Cristiano Bergodi și pare că are șanse foarte bune să fie păstrat în lot de către tehnicianul italian, asta pentru că a evoluat constant și bine pentru gruparea din liga secundă.

Interesant este că ar putea să fie adversarul celor de la Sepsi în SuperLiga, pentru că o victorie în Ghencea o apropie și mai mult de promovare pe trupa antrenată de Ovidiu Burcă. Aceștia ar mai avea nevoie de doar un punct din ultimele două runde, iar așa ar urma să-i ia fața lui FC Voluntari în lupta pentru locul secund.