Golul sezonului în Liga 2! Fotbalistul lansat de Gică Hagi a pus-o în vinclu de la peste 40 de metri. Video

Răzvan Matiș (25 de ani) a deschis scorul pentru CSM Slatina în partida cu FC Bihor cu o execuție fabuloasă. Fotbalistul oaspeților a punctat cu un șut extraordinar, în vinclu, de la peste 40 de metri. Matiș s-a format în Academia Hagi și are 16 prezențe în prima divizie, pentru Viitorul Constanța, FC Argeș și Chindia Târgoviște.
CSM Slatina a preluat conducerea în prelungirile primei reprize în meciul disputat la Oradea, prin execuția fabuloasă a lui Răzvan Matiș. Fotbalistul oaspeților a preluat balonul la mijlocul terenului, s-a întors spre poarta adversă și l-a învins pe portarul Iustin Chirilă cu un șut extraordinar, în vinclu, de la aproximativ 45 de metri. Golul superb al fotbalistului de la CSM Slatina poate fi urmărit AICI.
Reușita de pe stadionul „Iuliu Bodola” este a patra din acest sezon pentru Răzvan Matiș, care se dovedește a fi o mutare inspirată pentru CSM Slatina, oferind și 4 pase decisive în acest start de sezon. Fotbalistul de bandă a semnat cu gruparea din Liga 2 în vara acestui an, după plecarea de la Ceahlăul, grupare care a retrogradat în Liga 3 la finalul sezonului precedent.
Născut la Cluj-Napoca, Răzvan Matiș a ajuns la Academia Hagi la 14 ani, de la CFR Cluj, iar în 2019 și-a făcut debutul la nivel de seniori, fiind împrumutat la FC Argeș, formație aflată la acel moment în divizia secundă. A debutat în SuperLiga în tricoul piteștenilor, însă mai apoi a fost împrumutat din nou în Liga 2, la Petrolul.
În sezonul 2021-2022 a strâns 13 prezențe în prima ligă pentru Chindia Târgoviște, iar mai apoi a fost împrumutat de Farul la 3 echipe din Liga 2, Concordia Chiajna, Gloria Buzău și Unirea Dej. S-a despărțit definitiv de formația constățeană în 2023 și a revenit la Chindia, dar după doar un sezon a coborât în Liga 3, la SCM Zalău. A revenit în 2025 la nivelul diviziei secunde, la Ceahlăul, iar din vara acestui an evoluează la Slatina.