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Golul sezonului în Liga 2! Fotbalistul lansat de Gică Hagi a pus-o în vinclu de la peste 40 de metri. Video

Bogdan Mariș
07.11.2026 | 14:20
Golul sezonului in Liga 2 Fotbalistul lansat de Gica Hagi a puso in vinclu de la peste 40 de metri Video
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Răzvan Matiș (25 de ani) a înscris un gol extraordinar în partida FC Bihor - CSM Slatina. FOTO: Sport Pictures
Răzvan Matiș a înscris un gol superb în partida dintre FC Bihor și CSM Slatina. Fotbalistul format la Academia Hagi a înscris cu un șut perfect în vinclu de la peste 40 metri.
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Răzvan Matiș (25 de ani) a deschis scorul pentru CSM Slatina în partida cu FC Bihor cu o execuție fabuloasă. Fotbalistul oaspeților a punctat cu un șut extraordinar, în vinclu, de la peste 40 de metri. Matiș s-a format în Academia Hagi și are 16 prezențe în prima divizie, pentru Viitorul Constanța, FC Argeș și Chindia Târgoviște.

Răzvan Matiș a înscris golul sezonului în Liga 2

CSM Slatina a preluat conducerea în prelungirile primei reprize în meciul disputat la Oradea, prin execuția fabuloasă a lui Răzvan Matiș. Fotbalistul oaspeților a preluat balonul la mijlocul terenului, s-a întors spre poarta adversă și l-a învins pe portarul Iustin Chirilă cu un șut extraordinar, în vinclu, de la aproximativ 45 de metri. Golul superb al fotbalistului de la CSM Slatina poate fi urmărit AICI.

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Reușita de pe stadionul „Iuliu Bodola” este a patra din acest sezon pentru Răzvan Matiș, care se dovedește a fi o mutare inspirată pentru CSM Slatina, oferind și 4 pase decisive în acest start de sezon. Fotbalistul de bandă a semnat cu gruparea din Liga 2 în vara acestui an, după plecarea de la Ceahlăul, grupare care a retrogradat în Liga 3 la finalul sezonului precedent.

Răzvan Matiș s-a format la Academia Hagi

Născut la Cluj-Napoca, Răzvan Matiș a ajuns la Academia Hagi la 14 ani, de la CFR Cluj, iar în 2019 și-a făcut debutul la nivel de seniori, fiind împrumutat la FC Argeș, formație aflată la acel moment în divizia secundă. A debutat în SuperLiga în tricoul piteștenilor, însă mai apoi a fost împrumutat din nou în Liga 2, la Petrolul.

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În sezonul 2021-2022 a strâns 13 prezențe în prima ligă pentru Chindia Târgoviște, iar mai apoi a fost împrumutat de Farul la 3 echipe din Liga 2, Concordia Chiajna, Gloria Buzău și Unirea Dej. S-a despărțit definitiv de formația constățeană în 2023 și a revenit la Chindia, dar după doar un sezon a coborât în Liga 3, la SCM Zalău. A revenit în 2025 la nivelul diviziei secunde, la Ceahlăul, iar din vara acestui an evoluează la Slatina.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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