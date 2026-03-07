Lamine Yamal, gol fabulos în Athletic Bilbao – FC Barcelona 0-1. Cum arată lupta pentru titlu cu Real Madrid

ADVERTISEMENT

Barcelona a câștigat la limită în Țara Bascilor, 1-0 cu Athletic Bilbao, într-unul dintre cele mai așteptate dueluri ale rundei cu numărul #27 din La Liga. Unicul gol al partidei a fost semnat de Lamine Yamal, care l-a învins pe Unai Simon cu un șut superb din marginea careului. Astfel, liderul din Spania și-a refăcut avansul de patru puncte față de Real Madrid în fruntea clasamentului.

Golul superb al lui Yamal anulează victoria lui Real Madrid cu Celta Vigo

, scor 2-1, într-un meci în care golul victoriei a fost marcat de Fede Valverde în cel de-al 5-lea minut suplimentar al partidei. Astfel, Barcelona avea nevoie de victorie pentru a nu le permite rivalilor „blanco” să recupereze puncte în lupta pentru titlu.

Lucru care s-a și întâmplat, în ciuda faptului că formația blaugrana a avut parte de un meci extrem de complicat pe San Mames. Gazdele au jucat bine, reușind în repetate rânduri să creeze pericol în careul catalanilor, însă de fiecare dată, defensiva lui Hansi Flick a scăpat cu fața curată.

Salvatorul campioanei a fost Lamine Yamal. În minutul 68 al meciului, superstarul Barcelonei a fost angajat de Pedri în marginea careului advers, ulterior acesta și-a pregătit mingea pentru șut, iar execuția sa la colțul lung nu i-a lăsat nicio șansă colegului său de la naționala Spaniei, Unai Simon, mingea lovind bara înainte de a intra în poartă.

În urma acestui rezultat, a acumulat 67 de puncte și rămâne pe primul loc în clasament, la patru lungimi distanță de Real Madrid. De cealaltă parte, Athletic Bilbao ocupă poziția a 9-a, cu 35 de puncte.

Toate rezultatele zilei din La Liga

Osasuna – Mallorca 2-2 (K. Barja 89′, A. Budimir 90+4′ / V. Muriqi 35′, 61′);

(K. Barja 89′, A. Budimir 90+4′ / V. Muriqi 35′, 61′); Levante – Girona 1-1 (C. Espi 50′ / J. Roca 90+4′);

(C. Espi 50′ / J. Roca 90+4′); Atletico Madrid – Real Sociedad 3-2 (A. Sorloth 5′, N. Gonzalez 67′, 81′ / C. Soler 9′, M. Oyarzabal 68′);

(A. Sorloth 5′, N. Gonzalez 67′, 81′ / C. Soler 9′, M. Oyarzabal 68′); Athletic Bilbao – Barcelona 0-1 (L. Yamal 68′).

Duminică, 8 martie, vor avea loc alte patru dueluri în prima ligă din Spania. Unul dintre ele este Sevilla – Rayo Vallecano, cu Andrei Rațiu anunțat titular la oaspeți. Epilogul rundei cu numărul #27 va avea loc luni, atunci când Espanyol va primi vizita lui Real Oviedo, formația pentru care evoluează Horațiu Moldovan.