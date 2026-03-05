Golurile care l-au convins pe Mircea Lucescu să-l ia în calcul pentru Turcia – România! Atacantul a făcut spectacol cu AC Milan și Fiorentina. Video

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu (80 de ani) pregătește o surpriză de proporții pentru Turcia – România, semifinala barajului de calificare la CM 2026. . Selecționerul a rămas impresionat de golurile atacantului de la Hellas Verona cu adversari precum AC Milan, Fiorentina sau Atalanta.

De ce vrea Mircea Lucescu să îl convoace pe Ioan Vermeșan pentru Turcia – România

Deși evoluează pentru echipa „Primavera” a celor de la Hellas Verona, Ioan Vermeșan marchează pe bandă rulantă. Atacantul român a apucat chiar să debuteze în Serie A și face furori la echipa U20 a grupării de pe „Marc’Antonio Bentegodi”. Prestațiile sale excelente l-au adus pe Vermeșan în atenția selecționerului Mircea Lucescu, care se gândește să îl convoace la partida cu Turcia, semfinala barajului de calificare la CM 2026. Meciul României de la Istanbul e programat joi, 26 martie, de la ora 19:00.

Mircea Lucescu are toate motivele să îl admire pe Ioan Vermeșan, având în vedere golurile incredibile pe care tânărul atacant le-a marcat la echipa de tineret a Veronei. Vârful în vârstă de 19 a marcat goluri spectaculoase cu adversari precum AC Milan, Fiorentina sau Atalanta. Trupa din Bergamo a fost „victima” lui Vermeșan încă din prima etapă a acestui sezon. În august 2025, internaționalul român U21 a reușit o „dublă”.

Spectacol Ioan Vermesan. Doua goluri cu Atalanta — Footballshow@goalsport (@gabisafta)

Ioan Vermeșan, hattrick împotriva lui AC Milan

Cea mai entuziasmantă prestație a lui Ioan Vermeșan din stagiunea în curs este de departe evoluția pe care a avut-o în meciul cu AC Milan U20. Pe 1 februarie 2026, în etapa cu numărul 23 din Primavera 1, noul atacant preferat al lui Lucescu . Vermeșan a pus astfel umărul la victoria cu 4-1 obținută de Hellas Verona.

Ioan Vermesan, a hat-trick against Milan! — TheFootballZone (@football_t69515)

AC Milan nu a fost însă ultima „victimă” a lui Ioan Vermeșan. Atacantul în vârstă de 19 a reușit o „dublă” și la jumătatea lunii februarie, de această dată împotriva celor de la Fiorentina U20. Golurile lui Vermeșan au ajutat-o pe Verona U20 să obțină un punct pe teren propriu, rezultatul final fiind 2-2.

Vermesan’s brace — TheFootballZone (@football_t69515)

Cine e Ioan Vermeșan

Ioan Vermeșan cochetează de mult cu loturile naționale. În prezent el este internațional U21, acolo unde a bifat 4 selecții, fără să marcheze însă vreun gol. Înainte să ajungă sub comanda lui Costin Curelea, atacantul a fost selecționat și a marcat goluri la toate celelalte reprezentative de juniori ale României.

Vermeșan este născut la Timișoara și va împlini 20 de ani în luna octombrie a acestui an. El măsoară deja 1,85 m, având un fizic extrem de bun pentru un atacant de careu. Atacantul bănățean este un bun executant de lovituri de la 11 metri, dar și un lider, dovadă că, în etapa 15-a a fost căpitan de echipa în confruntarea cu Juventus U20. Pe lângă cele 15 goluri marcate în campionat, Vermeșan are 2 reușite și în Coppa Primavera.

Ioan Vermesan 🇷🇴 (CF, 2006) – Game winner 🔥 First goal of 2025 for Vermesan, 7th of the season in Primavera and what a crucial one. Pure striker instinct to get the 3 points in the last seconds. 📊 This season:

🏟️ 21 appearances

⚽️ 8 goals

🎯 7 assists — Alex Scout (@AlexScoutRo)