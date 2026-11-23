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Ștefan Baiaram vine după după două săptămâni dramatice pentru familia sa. Gigi Burticioiu, omul care l-a adoptat și l-a crescut, a suferit un infarct, două stopuri cardio-respiratorii și, ulterior, un accident vascular cerebral. Meciul din deplasare cu UTA a fost prilejul ideal pentru ca extrema dreaptă să iasă la rampă: . Sorin Cârțu a fost impresionat total.

Sorin Cârțu, copleșit de emoții când l-a văzut pe Ștefan Baiaram marcând cu UTA

După ce a deschis scorul în minutul 18 al duelului de pe „Francisc Neuman”, fotbalistul în vârstă de 23 de ani și-a scos tricoul de joc și a arătat mesajul pregătit special pentru tatăl său, Gheorghe Burticioiu: „Tata, astăzi pentru tine joc!”. Ulterior, la 6 minute distanță, tot el a fost cel care a marcat și a dus astfel scorul la 2-0. Tot acest tablou l-a impresionat pe Sorin Cârțu, președintele de onoare al formației din Bănie, care s-a bucurat nespus de mult pentru Ștefan Baiaram.

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„Mi-a plăcut și mă bucur pentru Fane că a avut reușite. M-a emoționat situația lui. Drept să spun, atunci când l-am văzut și în formație așa, într-un fel, prin ceea ce trece el de zile bune, m-a mirat într-un fel. Nu știam care e starea lui, dar modul în care s-a prezentat și cum s-a exprimat chiar e de felicitat și mă bucur fantastic pentru el. Eu știu că golurile astea îi dau și un moment de bucurie în viața lui, pentru e greu prin ceea ce trece el la momentul ăsta cu tatăl lui!”, a spus inițial Sorin Cârțu.

Cum se simte tatăl lui Ștefan Baiaram în prezent

Tatăl lui Ștefan Baiaram se află în continuare internat în spital, la secția de Terapie Intensivă, unde este monitorizat atent de cadrele medicale. Din informațiile FANATIK, situația sa este una îmbucurătoare acum. Mai exact, în măsura în care starea de sănătate îi permite.

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Sorin Cârțu, încântat de prestația Universității Craiova în victoria cu UTA

Sorin Cârțu a mai vorbit și despre prestația Universității Craiova în victoria categorică cu UTA, lăudând felul în care toți jucătorii lui Filipe Coelho, începând cu fundașii, au împins jocul. „Am început și destul de sus, pentru că UTA a încercat să facă o presiune asupra noastră și să încerce să taie din jocul nostru, dar lucrurile au mers bine prin posesie, prin siguranță și prin liniștea aia de construcție pe care a avut-o echipa! În special cei din spate de acolo. Când se pleca cu faza ofensivă, din momentul incipient. În momentul în care ai ajuns la 3-0 la pauză, sigur că lucrurile păreau mai ușoare, deși țineți foarte bine minte ce ni s-a întâmplat anul trecut!”, a mai spus Sorin Cârțu în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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