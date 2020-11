Gonzalo Higuain șochează: “Messi și Ronaldo nu sunt cei mai buni din lume!” Pe cine vede argentinianul în top

Gonzalo Higuain, atacantul lui Inter Miami, a avut o declarație șocantă în care nu i-a inclus pe Lionel Messi și Cristiano Ronaldo în topul celor mai buni fotbaliști din lume.

Argentinianul a fost coleg cu Ronaldo atât la Real Madrid cât și la Juventus Torino, iar cu Messi la naționala Argentinei.

Cea mai bună performanță a lui Higuain cu echipa națională este locul 2, obținut la Cupa Mondială din Brazilia în 2014.

Gonzalo Higuain șochează: “Messi și Ronaldo nu sunt cei mai buni din lume”

“Lewandowski, Haaland și Benzema sunt cei mai buni pentru mine acum. Karim este în fotbalul mare de 12 ani. Lewandowski marchează peste tot. Și Haaland este o mare promisiune, el e un atacant grozav.

În istorie am mai avut atacanți ca Suarez, Lewandowski, Cavani, Benzema, David Villa și cel mai bun dintre toți este Ronaldo, Fenomenul. Întotdeauna am vrut să fiu ca el și am încercat să-l copiez

Ei bine, este magic (despre Leo Messi). Totul pare natural la el. El s-a născut așa, Leo face totul fără niciun efort. Asta e ceea ce-l face unic” a declarat Gonzalo Higuain pentru ESPN.

Higuain, 306 goluri în 640 de meciuri pentru echipele de club

Gonzalo Higuain este un atacant de elită. Acesta a marcat 306 goluri în 640 de apariții pentru echipele de club la care a evoluat. Higuain a cucerit trei titluri în Spania, cu Real Madrid, și trei în Serie A, alături de Juventus.

Cel mai bun sezon al carierei l-a avut în tricoul lui Napoli în sezonul 2015-2016. Atunci a marcat 36 de goluri în campionatul italian, stabilind recordul de goluri marcate într-un singur sezon în Serie A.

“În primul rând, aș vrea să le mulțumesc celor de la Inter Miami pentru eforturile depuse pentru a mă aduce. Cred că va fi o experiență frumoasă. Este ceea ce mi-am dorit: o nouă experiență, un nouă ligă și un oraș superb. Sunt foarte fericit că sunt aici“, a declarat Higuain în momentul transferului la Inter Miami.

