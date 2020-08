Gorgiana Lobonț, amenințată cu judecata. De ce faptă ilegală este acuzată cântăreața de muzică populară

Scandal de proporții între două cunoscute cântărețe: Georgiana Lobonț și Roxana Prințesa Ardealului. Cea din urmă o acuză pe colega de breaslă că i-a furat numele și o amenință cu judecata.

Potrivit Antena Stars, Roxana și-ar fi înregistrat numele la OSIM și este foc și pară pe Georgiana care a îndrăznit să îi folosească numele și vrea să îi ceară socoteală la tribunal.

De partea cealaltă, Georgiana Lobonț susține că ea s-a folosit întotdeauna de numele ei din buletin și atât. Niciodată nu a apelat la altele sau, mai mult, să fure identități.

Scandal fără margini în showbiz-ul autohton. Roxana Prințesa Ardealului o dă în judecată pe Georgiana Lobonț

Roxana este foarte supărată că Georgiana Lobonț s-ar fi folosit de numele ei pentru a-și face reclamă.

“N-am nimic personal cu ea, dar nu mi se pare normal să te intitulezi „Prințesa Ardealului” atâta timp cât lumea mă știe pe mine așa. Am început o carieră la 15 ani.

Sunt înscrisă la OSIM. Eu chiar o să o dau în judecată pentru treaba asta. Am vorbit și cu avocatul meu pentru că este în joc denigrarea imaginii mele.

Un impresar de-al meu care se ocupă de evenimentele mele, mă rog, iubitul meu, ca să zic așa, l-a sunat pe bărbatul Georgianei și a spus că ei nu sunt de vină că presa respectivă a spus și eu știu foare bine.

Ei au fost de acord pentru că le convine… Dar nu știu care fani o intitulează așa că fanii mei mă știu de „Prințesa Ardealului” de mult timp”, adeclarat Roxana Prințesa Ardealului pentru „Antena Stars”.

Georgiana nu se simte deloc cu musca pe căciulă pentru că, susține ea, niciodată nu s-a folosit de alt nume în afara celui care se regăsește în buletin. Într-adevăr, este posibil ca presă să o fi numit așa, dar ea nu are nicio urmă de implicare.

„Probabil că presa o fi văzut pe pagina oficială de Facebook unde am postat că a murit bunicul meu, Dumnezeu să-l odihnească. Ieri am avut înmormântarea. Am scris un mesaj și presa a preluat că a murit bunicul meu, dar sincer, nici măcar nu am avut timp, cu toate pregătirile pentru înmormântarea bunicului meu să stau și să mă uit.

Dacă ea așa consideră să mă denigreze… eu nici măcar nu m-am numit nicicum. Presa m-a numit „Prințesa Ardealului”. Pe mine mă cheamă Georgiana Lobonț și atât. Cum să îi fur numele?!

Nu are cum să mă dea în judecată. Nu are cum să râdă de mine, atâta timp cât eu nu m-am autointitulat, nu am făcut nicio afirmație. Poate să mă dea în judecată liniștită„ a declarat Georgiana Lobonț la Antena Stars.