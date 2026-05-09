Goztepe – Gaziantep, live video de la 20:00 în etapa 33 din Turcia. Mirel Rădoi caută primele puncte în SuperLig

Gabriel-Alexandru Ioniță
09.05.2026 | 18:10
Meciul Goztepe – Gaziantep se joacă sâmbătă seară de la ora 20:00 în cadrul etapei cu numărul 33, penultima, din SuperLiga Turciei. Cele două echipe nu au de îndeplinit vreun obiectiv în acest final de sezon, astfel încât sunt liniștite din acest punct de vedere. Gazdele se află în prezent pe locul 5 în clasament, cu 52 de puncte, dar fără șanse matematice de a-i prinde pe cei de la Beșiktaș în sensul ocupării poziției a 4-a, de Conference League, în vreme ce formația antrenată de Mirel Rădoi (45 de ani) este pe locul 11, cu 37 de puncte, fără griji în ceea ce privește lupta pentru evitarea retrogradării.

În schimb, tehnicianul român are parte de o anumită presiune în vederea obținerii unui rezultat pozitiv în această partidă. Chiar dacă a fost numit recent în funcție, în locul lui Burak Yilmaz, într-un moment în care oricum echipa era deja salvată de la retrogradare în principiu, și a fost deci clar încă de atunci că el a fost adus în primul rând pentru construirea unui grup solid în vederea atacării sezonului viitor, totuși Rădoi și-a început aventura la Gaziantep FK cu două înfrângeri.

În primul rând, echipa pentru care evolueaz în prezent Deian Sorescu, Alex Maxim și Denis Drăguș a pierdut clar pe terenul lui Eyupspor, scor 0-3. Iar ulterior a fost învinsă și pe teren propriu de Beșiktaș cu scorul de 0-2. În ambele meciuri Sorescu și Maxim au fost titulari, în vreme ce Drăguș a fost introdus pe teren după pauză. Astfel, este de așteptat ca cei trei fotbaliști români să bifeze destul de multe minute și în această partidă de la Goztepe.

De ce este atât de important acest meci pentru Mirel Rădoi

Bineînțeles că pentru Mirel Rădoi ideal ar fi ca echipa lui să se impună în acest meci, pentru ca în spațiul public turc să nu înceapă deja discuții referitoare la capacitatea lui de a produce rezultate bune la gruparea din Gaziantep, deci pentru a putea avea o anumită liniște în perspectiva pregăririi sezonului viitor, dar în principiu și un rezultat de egalitate ar urma să fie considerat drept unul pozitiv.

Mai ales în condițiile în care, după cum s-a notat anterior, Goztepe este una dintre echipele foarte bune ale campionatului turc în stagiunea în curs. Gazdele de sâmbătă seară nu au pierdut în ultimele patru etape, perioadă în care au înregistrat o victorie și trei egaluri. De partea cealaltă, Gaziantep FK, pe lângă cele două înfrângeri cu Eyupspor și Beșiktaș, în ultimele cinci runde a mai pierdut și pe terenul lui Rizespor, scor 1-2. În rest, s-a mai înregistrat o remiză, 1-1 cu Alanyaspor, și o victorie, 3-0 cu Kayserispor, ambele pe teren propriu.

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
