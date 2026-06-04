Grabă mare în SuperLiga. Prima echipă care s-a reunit pentru noul sezon: ”Am făcut-o pentru că trebuie să fim la un nivel ridicat”

ADVERTISEMENT

Deși majoritatea jucătorilor încă se mai află în vacanță după un sezon extenuant, o echipă nou promovată în SuperLiga a decis să se reunească. Și asta pentru a pregăti cât mai bine întoarcerea pe prima scenă după 34 de ani.

O echipă din SuperLiga s-a reunit deja

Așadar, al SuperLigii, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Antrenorul Florin Maxim a avut 23 de jucători la primul antrenament susținut pe stadionul din Hunedoara, printre aceștia și portarul Adrian Frânculescu, adus de la CFR Cluj, și fundașul Flavius Iacob, al cărui împrumut la UTA s-a încheiat.

ADVERTISEMENT

Singurul absent de la reunire a fost atacantul Emmanuel Okoro, care se află în proces de recuperare după accidentarea suferită în a doua parte a campionatului, în vreme ce Szabolcs Kilyen și Mihai Velisar nu vor mai continua la Corvinul, iar împrumutul lui Ricardo Pădurariu de la FCSB a expirat.

Hunedorenii se vor antrena pe plan local până pe 21 iunie, atunci când este programată plecarea într-un stagiu de pregătire în Slovenia. ”Alb-albaștrii” vor fi cantonați timp de 10 zile în stațiunea Rogla, urmând să dispute și, cel puțin, trei meciuri amicale. Numele adversarilor și programul complet urmează să fie stabilit ulterior.

ADVERTISEMENT

De ce s-a dat startul pregătirii așa devreme

Antrenorul Florin Maxim a explicat că a luat decizia de a începe pregătirea atât de devreme pentru că își dorește ca jucătorii să fie puși la punct în momentul startului de sezon, .

ADVERTISEMENT

”A fost, cumva, o vacanță activă pentru noi cei din staff și pentru conducere, pentru că am avut numeroase discuții legate de lot, de pregătirea viitorului sezon, deci nu știu să apreciez dacă a fost o pauză lungă sau scurtă.

ADVERTISEMENT

Știu că suntem primii care ne-am reunit de la nivelul SuperLigii, dar am făcut-o și pentru că trebuie să fim la un nivel ridicat, din punct de vedere al pregătirii fizice, dar și pentru că vor mai fi jucători care se vor alătura treptat lotului și nu am vrut să fim presați de timp.

Acum vorbim de o reacomodare la efort, după care vom crește intensitatea antrenamentelor, apoi vom pleca în cantonament în Slovenia, într-o locație pe care o cunoaștem foarte bine și care oferă condiții foarte bune pentru a pregăti un sezon în care noi ne-am propus multe lucruri frumoase”, a declarat Maxim, pentru al clubului.

ADVERTISEMENT

Cine va apăra poarta Corvinului

Tehnicianul Corvinului a anunțat că tânărul portar Adrian Frânculescu, transferat sub formă de împrumut de la CFR Cluj, , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. De asemenea, el așteaptă rezolvarea situației lui Codruț Sandu, pentru care hunedorenii încearcă obținerea prelungirii împrumutului de la Dinamo.

”Am decis ca pentru acest an să mergem pe continuitate în poartă, mă refer aici la ideea de under, și de aceea l-am adus pe Frânculescu. E un băiat care mie mi-a plăcut foarte mult, apără constant de trei sezoane la un nivel ridicat, un portar care nu face erori, e un tânăr de perspectivă, care va primi încrederea noastră aici, pentru a crește în continuare.

Cât despre Iacob, n-are nevoie de prea multe cuvinte din partea mea, îl cunoaștem foarte bine, s-a dezvoltat frumos, a ajuns să joace în SuperLiga, cred că au fost experiențe care îl vor ajuta foarte mult, acum a venit rândul să debuteze și în tricoul echipei la care s-a consacrat, în prima ligă.

Se va clarifica, în zilele următoare, și situația lui Codruț Sandu, așteptăm să vedem cum se va regla și acest aspect, vom mai completa lotul cu 7-8 jucători în această vară, în mai multe compartimente.

Trebuie să gândim bine campania de transferuri, pentru că avem un buget pe care trebuie să îl respectăm, dar nu e prima dată când ne aflăm într-o astfel de situație, cred și sper că vom lua cele mai bune decizii, vom face cele mai bune alegeri, care să ne ajute pe viitor”, a mai spus Maxim.