Grădina din România care a devenit celebră peste hotare. Mulți spun că e un paradis aromat cu adevărat unic

Grădina din România care a devenit celebră peste hotare e una cu adevărat spectaculoasă. A fost catalogată ca fiind un paradis aromat, având în vedere varietate de specii de plante prezente într-un singur loc.

O familie a revenit în România după 18 ani petrecuți în Olanda. De aici a luat naștere grădina cu mirodenii de la Avramești. Aici se găsesc sute de specii de plante care sunt uscate, iar mai apoi ambalate și vândute în țară, dar și în străinătate.

Grădina din România care a devenit celebră peste hotare se află în județul Harghita, iar oamenii din zonă fac eforturi mari să ajungă aici. De altfel și turiștii străini au ajuns în acest loc și revin de fiecare dată cu mare drag.

Unii spun că ceea ce se întâmplă este un miracol al naturii. Totodată, sunt persoane cărora nu le-a venit să creadă cât de multe plante pot ajunge să vadă într-un singur loc, dar și ce parfum îmbietor transmit acestea.

„Am venit în acest loc pentru că este cu adevărat un miracol ceea ce se întâmplă aici. Un miracol al naturii și un miracol al oamenilor care lucrează aici, pentru că tot ceea ce fac în natură este de la Creatorul nostru. Dumnezeu poate face totul posibil!”, spune un turist din Canada.

Proprietarii nu și-ar mai schimba stilul de viață niciodată

Grădina din România care a devenit celebră peste hotare . Aceștia spun că nu s-ar mai întoarce niciodată în Olanda și că nu și-ar imagina un cu totul alt trai.

Deși volumul de muncă este unul cu adevărat uriaș, efortul merită la finalul zilei. Grădina a ajuns să fie apreciată nu doar în România ci și în Europa, iar asta oferă satisfacție proprietarilor.

„De la bun început am avut agricultură ecologică certificată, că acest lucru l-am învățat și asta știu să fac. Altceva nu știu și nici nu vreau. Și după ce am reușit să avem și recolta dintr-un hectar, am început să le uscam și să le amestecăm și să avem propriul produs”, a povestit, la Antena 3 CNN, Csiki Emeșe, producător de ceai și mirodenii.

Și se pare că toți vizitatorii pleacă mulțumiți de aici. Plantele ajung la sufletul lor, Totodată, numărul celor care vor să ajungă la grădina cu mirodenii de la Avramești este într-o continuă creștere.