Graham Arnold, selecționerul care a pus Australia pe harta fotbalului. Cum și-a „trădat” familia chiar înainte de Mondial

Naționala Australiei este una dintre marile surprize de la Campionatul Mondial din Qatar. , deși a făcut parte din Grupa D, alături de Franța, Danemarca și Tunisia. Artizanul acestei performanțe este selecționerul Graham Arnold (59 de ani).

Graham Arnold, selecționerul care nu și-a luat ginerele la Campionatul Mondial din Qatar

O singură dată se mai calificaseră „cangurii” în optimile World Cup. Se întâmpla în anul 2006, când, și atunci, Arnold făcea parte din staff-ul primei reprezentative în calitate de antrenor secund.

ADVERTISEMENT

Deși a început anevoios Grupa D, , Australia s-a regrupat în următoarele două etape și a câștigat duelurile contra Danemarcei și Tunsiei, ambele cu același scor, 1-0. În optimi, „Socceroos” vor da piept cu Argentina.

Înaintea începerii turneului final, Graham Arnold a stârnit o controversă uriașă în țara natală, atunci când a anunțat cei 26 de fotbaliști pe care se va baza în Qatar. Printre jucătorii omiși de selecționerul Australiei s-a numărat și Trent Sainsbury.

ADVERTISEMENT

Fundașul central în vârstă de 30 de ani evoluează în Qatar, la Al-Wakrah, și a fost om de bază în preliminarii. Stoperul, care are 61 de selecții și patru goluri la prima reprezentativă, a fost titular indiscutabil la Mondialul din Rusia, iar în ultimele calificări a bifat 14 meciuri din 18.

Pare neverosimil cum Sainsbury n-a prins lotul pentru CM 2022, mai ales că este chiar ginerele lui Graham Arnold! Sainsbury este căsătorit cu una dintre cele trei fiice ale selecționerului australian și tatăl a doi dintre nepoții acestuia.

ADVERTISEMENT

Graham Arnold director técnico de Australia, dejó fuera del mundial a su yerno Trent Sainsbury para la copa del mundo de Qatar. ⚽️ — #PorLasQueMueres (@Salcedo_Hugo)

„Evident că a fost o decizie foarte, foarte dificilă. Am vorbit cu Trent despre situația sa. Nu a jucat de câteva săptămâni, dar el este aici în Qatar. În general, am ales jucători precum Harry Souttar, Kye Rowles, care s-au descurcat excepțional de bine și continuă pe aceeași linie.

Am optat pentru patru fundași centrali și jumătate, spun jumătate pentru că Thomas Deng poate juca fundaș central și fundaș dreapta. Trebuie să ne adaptăm”, a motivat Graham Arnold decizia de a nu își convoca ginerele la Cupa Mondială.

ADVERTISEMENT

„Cangurii”, interzis la rețelele de socializare, chiar dacă s-au calificat în optimile Cupei Mondiale

Graham Arnold continuă să fie pragmatic și pe parcursul turneului final. Deși naționala sa a obținut o performanță uluitoare prin calificarea în optimi, selecționerul australian are reguli stricte pentru fotbaliști. Antrenorul în vârstă de 59 de ani le-a impus „cangurilor” să stea departe de rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT

„Nu vreau vacanțe sau social media, vreau doar să ne odihnim Am mai spus-o și după Tunisia. Am avut încredere mare, am muncit din greu. Oamenii ăștia au venit aici cu o atitudine bună. Am muncit la asta de patru ani și jumătate, iar toată credința și energia este aici, a fost vizibilă în ochii lor”, a declarat Arnold, conform Ita Sport Press.

Graham Arnold este singurul antrenor australian care reușește să treacă cu prima reprezentativă de faza grupelor unui Campionat Mondial. Înaintea sa a fost un olandez, Guus Hiddink, care i-a dus pe „canguri” în optimile lui World Cup 2006, unde au cedat, scor 0-1, în fața Italiei, națională care, la finalul turneului, avea să devină campioană mondială.