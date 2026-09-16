Sport

Graham Potter a anunțat lotul Suediei pentru „dubla” cu România! O vedetă din Premier League este OUT

Graham Potter a anunțat lotul Suediei pentru dubla cu România din Nations League. Alexander Isak și Viktor Gyökeres sunt convocați. Unul dintre cei mai valoroși jucători lipsește!
Alex Bodnariu
16.09.2026 | 14:52
Graham Potter a anuntat lotul Suediei pentru dubla cu Romania O vedeta din Premier League este OUT
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Suedia a pregătit „artileria grea”! Naționala României va da pipet cu Isak și Gyökeres. Anthony Elanga a ratat convocarea
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România și Suedia se vor întâlni de două ori în această toamnă, pe 25 septembrie, la Solna, și pe 5 octombrie, la București. Graham Potter a anunțat lotul nordicilor pentru cele două partide din Nations League, iar principala absență este Anthony Elanga. Extrema lui Newcastle este accidentată și nu va putea evolua împotriva tricolorilor.

România va juca de două ori cu Suedia în această toamnă

Suedia pornește cu un avantaj clar în dubla cu România din Nations League, cel puțin prin prisma experienței recente și a valorii lotului. Nordicii vin după participarea la Campionatul Mondial din 2026, unde au trecut de faza grupelor. Au învins Tunisia cu 5-1, au remizat cu Japonia, scor 1-1, și au pierdut cu Olanda, 1-5, înainte de eliminarea din șaisprezecimi, 0-3 cu Franța. Echipa pregătită de Graham Potter își câștigase locul la turneul final după victoriile cu Ucraina și Polonia din play-off.

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România și Suedia se vor întâlni de două ori într-un interval de numai zece zile. Primul duel este programat pe 25 septembrie, pe Strawberry Arena din Solna, iar returul se va disputa pe 5 octombrie, pe Arena Națională. Cele două reprezentative fac parte din grupa B4, alături de Polonia și Bosnia și Herțegovina.

Suedia a pregătit „artileria grea”! Naționala României va da piept cu Isak și Gyökeres. Anthony Elanga a ratat convocarea

Anthony Elanga este una dintre absențele importante ale Suediei pentru meciurile cu România. Extrema lui Newcastle s-a accidentat și nu va putea evolua în „dubla” din Nations League. În schimb, Graham Potter se poate baza pe principalele vedete din atac, Alexander Isak și Viktor Gyökeres, dar și pe Lucas Bergvall, unul dintre cei mai interesanți tineri fotbaliști suedezi.

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Mijlocași/Atacanți: Taha Ali (PAOK), Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham), Alexander Bernhardsson (Wolfsburg), Jesper Karlström (Udinese), Gustaf Nilsson (Hertha Berlin), Benjamin Nygren (Celtic), Sebastian Nanasi (Strasbourg), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise), Patrik Wålemark (Lech Poznań), Viktor Gyökeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool)

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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