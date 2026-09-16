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România și Suedia se vor întâlni de două ori în această toamnă, pe 25 septembrie, la Solna, și pe 5 octombrie, la București. Graham Potter a anunțat lotul nordicilor pentru cele două partide din Nations League, iar principala absență este Anthony Elanga. Extrema lui Newcastle este accidentată și nu va putea evolua împotriva tricolorilor.

România va juca de două ori cu Suedia în această toamnă

cel puțin prin prisma experienței recente și a valorii lotului. Nordicii vin după participarea la Campionatul Mondial din 2026, unde au trecut de faza grupelor. Au învins Tunisia cu 5-1, au remizat cu Japonia, scor 1-1, și au pierdut cu Olanda, 1-5, înainte de eliminarea din șaisprezecimi, 0-3 cu Franța. Echipa pregătită de Graham Potter își câștigase locul la turneul final după victoriile cu Ucraina și Polonia din play-off.

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România și Suedia se vor întâlni de două ori într-un interval de numai zece zile. Primul duel este programat pe 25 septembrie, pe Strawberry Arena din Solna, iar returul se va disputa pe 5 octombrie, pe Arena Națională. Cele două reprezentative fac parte din grupa B4, alături de Polonia și Bosnia și Herțegovina.

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Extrema lui Newcastle s-a accidentat și nu va putea evolua în „dubla” din Nations League. În schimb, Graham Potter se poate baza pe principalele vedete din atac, Alexander Isak și Viktor Gyökeres, dar și pe Lucas Bergvall, unul dintre cei mai interesanți tineri fotbaliști suedezi.

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Portari: Melker Ellborg (Sunderland), Viktor Johansson (Stoke), Noel Törnqvist (Monza)

Fundași: Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds), Emil Holm (Bologna), Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor Nilsson Lindelöf (Aston Villa), Hampus Skoglund (Hammarby), Carl Starfelt (Celta Vigo), Elliot Stroud (Hull), Daniel Svensson (Borussia Dortmund)

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Mijlocași/Atacanți: Taha Ali (PAOK), Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham), Alexander Bernhardsson (Wolfsburg), Jesper Karlström (Udinese), Gustaf Nilsson (Hertha Berlin), Benjamin Nygren (Celtic), Sebastian Nanasi (Strasbourg), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise), Patrik Wålemark (Lech Poznań), Viktor Gyökeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool)