Sport

Graham Potter, avertisment înainte de România – Suedia: „Până la eliminare, au fost peste Polonia!”. Ce spune despre Gică Hagi

Graham Potter, selecționerul Suediei, crede că naționala României, care sub ajuns sub comanda lui Gheorghe Hagi a ajuns ciuca bătăilor în Nations League, poate mai mult decât a arătat.
Bogdan Ciutacu, Flaviu Popa
04.10.2026 | 17:39
Graham Potter avertisment inainte de Romania Suedia Pana la eliminare au fost peste Polonia Ce spune despre Gica Hagi
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Conferința de presă a Suediei înainte de meciul cu România
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Suedia a învins în urmă cu o săptămână România la Solna cu 2-1, iar acum selecționerul Graham Potter le cere elevilor săi să repete isprava. Selecționerul suedezilor, Graham Potter, mărturisește că a urmărit atent meciul dintre Polonia și România și consideră că naționala noastră a arătat bine până în minutul 22 la eliminarea lui Radu Drăgușin.

Selecționerul Suediei anunță că vine la București ca să răzbune egalul cu Bosnia și se gândește doar la victorie

„Până la cartonașul roșu primit în Polonia, România a fost echipa bună, așa mi s-a părut, superioară adversarului. După aceea, un cartonaș roșu și un penalty transformat au schimbat tot. Se întâmplă în fotbal”, a remarcat Potter. Întrebat dacă are să-i ofere sfaturi selecționerului Gheorghe Hagi pentru a îmbunătăți soarta naționalei României, Potter s-a abținut politicos.

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„Nu sunt în poziția de a-i acorda sfaturi domnului Gică Hagi, are o experiență extraordinară în fotbal. Are toată responsabilitatea, iar eu am tot respectul pentru el. Așteptăm un meci foarte greu, intens, la București. Suntem foarte concentrați. Vrem să terminăm campania din acest moment cu 10 puncte și, normal, vrem un rezultat pozitiv.

Vrem să performăm și să ducem echipa în direcția cea bună. Target-ul nostru este să încheiem seria de patru meciuri cu 10 puncte, am luat doar un punct în Bosnia, așa că vrem neapărat victoria la București”, a declarat selecționerul englez al suedezilor.

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Jucătorii Suediei au fost relaxați la antrenamentul oficial de pe Arena Națională

Relaxați la antrenamentul oficial de pe Arena Națională, suedezii vor să răzbune la București egalul din deplasarea din Bosnia (1-1), lucru care nu poate decât să le dea emoții lui Nicolae Stanciu și compania.

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„Atmosfera grupului este foarte bună, ne-am pregătit bine, chiar dacă am trecut prin ceva probleme de lot. Vrem să încheiem grupa pe locul 1, dar ne concentrăm pe meciul de la București, pe obținerea celor 3 puncte.

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Prestațiile noastre sunt tot mai puternice cu trecea timpului, evoluăm ca grup. Întotdeauna este loc de mai bine, trebuie să continuăm procesul pe care l-am început”, a completat selecționerul Potter.

Conferinta Graham Potter inainte de Romania - Suedia

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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