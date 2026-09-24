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Graham Potter a susținut conferința de presă înaintea duelului dintre Suedia și România, iar selecționerul gazdelor a recunoscut că echipa sa traversează o perioadă complicată. Suedia are patru meciuri de disputat într-un interval scurt în Liga Națiunilor, iar problemele de lot îi dau bătăi de cap antrenorului englez. Potter a vorbit și despre Gică Hagi, pentru care a avut numai cuvinte de laudă, amintindu-și că îl urmărea încă din copilărie.

Graham Potter recunoaște problemele Suediei: „Este clar că va fi o provocare pentru noi”

Graham Potter nu ascunde dificultățile pe care Suedia le întâmpină înaintea meciului cu România. Selecționerul englez a explicat că echipa sa are câteva absențe și că lotul nu este exact cel pe care și l-ar fi dorit pentru această perioadă.

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„Cred că vom încerca să profităm de șansele de gol pe care le avem. Asta este realitatea. Avem câteva probleme, dar trebuie să găsim soluțiile. Asta este provocarea. Trebuie să reușim să ne descurcăm cu ceea ce avem și să marcăm cât mai multe goluri. Încercăm să construim o echipă care să creadă în ea și să avem un spirit bun de echipă. Din punct de vedere tactic, vom vedea mâine care va fi abordarea. Avem jucători defensivi de top.

Vom avea patru meciuri în câteva zile, două cu România, cu Polonia și cu Bosnia, iar lotul nu este cel pe care ni l-am fi dorit. Este clar că va fi o provocare pentru noi. Încercăm să îmbunătățim defensiva, atacul și să fim mai buni de la o zi la alta. Mereu apar câteva probleme undeva și de aceea încercăm să le rezolvăm. Ne gândim doar la meciul cu România, vrem cele trei puncte, pentru că jucăm acasă și suntem pozitivi. Momentan doar la ei ne gândim”, a declarat Graham Potter.

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Graham Potter, cuvinte mari despre Gică Hagi: „Când eram copil îl urmăream și eram uimit”

. Potter a dezvăluit că l-a urmărit pe „Rege” încă din copilărie și că a fost impresionat de calitățile fostului mare internațional român.

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„Hagi este unul dintre cei pe care i-am văzut jucând. Este foarte important pentru jucătorii săi prin ceea ce le transmite. Au jucători tineri, talentați. Când eram copil, îl urmăream pe Hagi și eram uimit. «Wow!» Am fost foarte impresionat de el”, a spus Graham Potter.

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Selecționerul Suediei a vorbit și despre Tudor Băluță, fotbalist pe care l-a cunoscut în perioada în care acesta evolua la Brighton. Potter a mărturisit că s-a îngrijorat atunci când internaționalul român a fost accidentat și a avut cuvinte de apreciere la adresa acestuia: „Îl știu pe Tudor Băluță de la Brighton. A fost accidentat și mi-am făcut griji pentru el. Este un băiat excepțional și reprezintă un pericol atunci când joacă”, a spus Potter.

Antrenorul suedez a vorbit și despre respectul pe care îl are pentru fotbalul românesc și pentru oamenii care au contribuit la dezvoltarea acestuia: „Am un respect foarte mare pentru antrenor și pentru faptul că este prezent în fotbalul românesc. Favoriții sunt doar pe hârtie. Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, să ne respectăm adversarii și să câștige cel mai bun”, a mai spus selecționerul Suediei.

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Viktor Gyökeres, chef de fotbal înainte de Suedia – România

la antrenamentul oficial al Suediei. Atacantul lui Arsenal a fost foarte activ încă din primele minute și s-a implicat în exercițiile pregătite de selecționerul suedez.

Vedeta gazdelor a avut mai multe momente în care a lucrat împreună cu Alexander Isak, cealălalt nume mare al ofensivei Suediei. Cei doi au schimbat pase și au încercat combinații rapide, într-unul dintre momentele în care am putut urmări cu atenție pregătirea suedezilor înaintea partidei cu România. Gyökeres a fost vizibil relaxat. A zâmbit, a glumit cu colegii și a participat cu multă energie la exercițiile de la antrenament. Atmosfera din jurul atacantului lui Arsenal a fost una foarte bună, iar suedezul pare să fi intrat în ritmul partidei de vineri seară.