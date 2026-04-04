Grameni, show total la conferință! Înțepături către Dinamo și ironie fină pentru FCSB: „Ar trebui să ne fie teamă de echipele de play-off, nu play-out”

Rapid reia competiția internă cu o deplasare contra lui U Cluj. Meciul dintre cele două contează în cadrul etapei a 3-a din play-off și se va disputa duminică, 5 aprilie, de la 20:30. Constantin Grameni (23 de ani) a fost prezent la conferința de presă premergătoare acestui meci și a punctat mai multe aspecte. Mijlocașul român a lansat și o ironie la adresa rivalei FCSB.

Constantin Grameni nu o subestimează pe U Cluj înaintea meciului direct. „E cea mai în formă!”

Pauza competițională s-a sfârșit odată ce echipele naționale au disputat ultimele meciuri, atât oficiale cât și amicale. SuperLiga își continuă parcursul firesc și are parte de noi meciuri tari. Rapid este gata să oprească seria favorabilă a celor de la U Cluj, echipă aflată pe un trend ascendent în ultima perioadă. Constantin Grameni nu îi subestimează pe ardeleni și se așteaptă la un duel extrem de dificil, însă o vrea pe Rapid victorioasă la final.

„Un adversar foarte dificil, mai ales pentru noi. Pe Giulești ne-au bătut în ultimele meciuri. Au un plus de moral, dar e cazul să întoarcem această situație și să câștigăm. Începem meciul ca favoriți, dar ne deranjează victoriile lor din ultimul timp. Au jucători decisivi, foarte buni, nu va fi un meci ușor, dar trebuie să facem ceva neapărat să oprim seria lor. U Cluj e cea mai în formă și se vede în ultimele rezultate. Cea mai bună echipă se va vedea la final, cine va fi pe primul loc!”, a spus Constantin Grameni.

Grameni contestă faptul că Rapid va juca fără suporteri în Giulești

Totuși, , după ce mai multe sectoare ale stadionului bucureștenilor urmează să fie închise drept sancțiune pentru incidentele de la ultima confruntare a sezonului regulat cu Universitatea Craiova. Ulterior, în runda cu numărul 4 din play-off, contra celor de la FC Argeș, giuleștenii urmează să joace fără spectatori ca sancțiune pentru incidentele de la ultimul derby cu Dinamo. Grameni a contestat decizia luată de Comisii.

„Nu-i deloc confortabil. Toți știu aportul fanilor pe Giulești și cât de important este. Consider că dacă nu ar fi fost aceste probleme, stadionul era sold-out. Poate pe viitor cei de la Comisii vor fi mai indulgenți… fotbalul este pentru suporteri. Penalizăm alte chestii, dar nu interzicem suporterii pe stadion, până la urmă jucăm și pentru ei.

Fotbalul este pentru toată lumea. Dacă vor putea veni copii și femei în tribune, alături de noi, îi așteptăm. Mi se pare exagerat că de la un băț aruncat jucăm noi fără spectatori cu FC Argeș. Mi se pare exagerat, nu a aruncat nimeni de bunăvoie spre jucătorii lui Dinamo, au fost instigați!”, a susținut jucătorul Rapidului.

Ironie maximă pentru FCSB. Ce a spus Constantin Grameni despre un posibil baraj pentru Conference League cu rivala Rapidului

Pe final, Grameni a fost chestionat dacă se teme de un eventual duel cu , pentru un loc în Conference League. Fotbalistul a spus ferm convins că Rapid trebuie să fie atentă doar la meciurile contra formațiilor din play-off.

„Nu, nu are cum să ne fie teamă de acest lucru. Mai teamă ar trebui să ne fie de echipele din play-off decât de cele din play-out!”, a mai punctat mijlocașul Rapidului la conferința de presă.